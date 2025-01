Squid Game 2: il Front Man è il figlio di Il-Nam? Teorie e spiegazioni

Con l’uscita di Squid Game 2 (qui la nostra recensione), i fan hanno iniziato a collegare dettagli sottili tra le due stagioni, aspetti che hanno portato molti spettatori a formulare teorie di vario genere. Tra quelle più interessanti ci sarebbe quella che indica In-ho, il Front Man, come il figlio di Il-nam, nonché il giocatore 001 della prima stagione. Perché, da dove nasce questa teoria e quanto è plausibile? Scopriamolo insieme.

Cosa hanno in comune il Front Man e Il-nam? Il latte

Questa teoria di Squid Game ruota attorno a una scena apparentemente semplice e innocua, ma che potrebbe nascondere qualcosa di più: In-ho (Front Man) offre il suo cartone di latte a Jun-hee, affermando di non bere "latte semplice". Questo gesto ha richiamato un momento della prima stagione, in cui Gi-hun preferisce il latte al cioccolato al posto di quello semplice, portando Il-nam a rivelare che suo figlio “veniva spesso punito” per la stessa preferenza.

L’affermazione di Il-nam sulla preferenza alimentare di suo figlio ha spinto alcuni fan a credere che In-ho possa essere il figlio in questione. Tuttavia, un’analisi più approfondita delle due scene suggerisce che i fan potrebbero aver sovrainterpretato due momenti apparentemente insignificanti. In ogni caso, mai dire mai, anche perché questa rimane la teoria meno inverosimile rispetto alle altre che circolano in rete.

Giocatore 001

Questa teoria prenderebbe forza anche dal numero che collega i due personaggi: entrambi portano il numero 001 durante i giochi. Tuttavia, il Front Man oitrebbe averlo anche fatto apposta per prendersi gioco di Seong Gi-hun, che per ora pare esserci cascato ancora una volta.

Squid Game: Gi-hun è il figlio di Il-nam?