Dragon Ball Daima, Episodio 5: Data di Uscita, Orario e Dove Guardarlo

Dopo un quarto episodio ricco di azione e di sconvolgenti informazioni per il futuro della serie, l'episodio 5 di Dragon Ball Daima è ancora più atteso dai fan. Previsto per il rilascio l'8 novembre 2024 su Crunchyroll, continuerà a raccontare le avventure di Goku e dei suoi compagni, esplorando nuove minacce e misteriosi alleati. Per chi preferisce Netflix, l'episodio sarà disponibile dal 12 novembre 2024.

Cosa è Accaduto nell'Episodio 4 di Dragon Ball Daima?

L’episodio precedente, intitolato “Chatty”, ha visto Goku, Glorio e il Supremo Kaioshin affrontare diverse difficoltà nel Regno dei Demoni. Dopo il furto della loro astronave, i tre sono stati costretti a proseguire a piedi, visto che la densa atmosfera impedisce il volo prolungato.

Durante il viaggio, Glorio ha descritto meglio le Sfere del Drago del Regno dei Demoni, protette da potenti creature chiamate Tamagami. Queste sfere, a differenza delle famose Sfere del Drago terrestri, sono solo tre e sembra che nessuno mai le abbia usate. Il gruppo ha discusso se cercare queste sfere per poter ritornare alla loro età originale o se concentrarsi sul salvataggio di Dende.

La Tirannia di Re Gomah e un Misterioso Alleato

Arrivati a una cittadina, Goku e i suoi compagni hanno assistito a una scena inquietante: la Gendarmeria, forza militare del Regno dei Demoni, stava terrorizzando la popolazione imponendo una tassa elevata. Coloro che non potevano pagare venivano obbligati a cedere parte della propria forza vitale, riducendo la loro aspettativa di vita.

Quando Goku stava per intervenire, è apparso un misterioso personaggio mascherato che ha cercato di fermare la Gendarmeria. Anche se il suo attacco non è riuscito, grazie all’aiuto di Goku, è riuscito a fuggire. Tuttavia, l'intervento di Goku ha avuto conseguenze: ora è ricercato come fuggitivo nel Regno dei Demoni.

Quando e Dove Guardare l’Episodio 5 di Dragon Ball Daima

L’episodio 5 sarà disponibile su Crunchyroll venerdì 8 novembre 2024, alle 8:30 a.m. PT (Pacific Time) o alle 12:30 a.m. JST (Japan Standard Time) del 9 novembre, nonché le 16:30 italiane. Su Netflix, invece, sarà disponibile a partire da martedì 12 novembre 2024.