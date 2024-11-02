Dragon Ball Daima introduce un nuovo metodo di fusione, ed è assurdo

Cosa sarebbe Dragon Ball senza le fusioni? Nel quarto episodio di Dragon Ball Daima, l’ultima serie dell’universo creato da Akira Toriyama, i protagonisti scoprono una modalità di fusione completamente nuova e alquanto inaspettata. Non si tratta di una danza o dei potara, ma qualcosa di decisamente più particolare.

L’avventura nel Regno dei Demoni e gli insetti medicinali

In Dragon Ball Daima, Goku, il Supremo Kai e Glorio affrontano una missione nel Regno dei Demoni per salvare Dende e riportare i guerrieri Z alle loro forme adulte. Tuttavia, il loro viaggio si complica quando nel terzo episodio perdono la nave e rimangono senza mezzi di trasporto in una dimensione dove l’aria densa rende difficile volare e combattere al meglio.

In cerca di un nuovo mezzo di trasporto, il gruppo si imbatte in un negozio con degli strani insetti, chiamati insetti medicinali. Tra le tante specie di questi particolari insetti ci sono quello della bellezza, quello del recupero delle energie e anche quello della fusione.

Dragon Ball Daima: cosa sono gli "Join Bugs"?

Gli "Join Bugs" sono creature uniche vendute nel Regno dei Demoni, che, se ingerite, permettono a due individui di fondersi. A differenza delle tecniche di fusione già conosciute, ciascun partecipante deve mangiare uno di questi insetti per ottenere la fusione. Questo tipo di unione non è permanente.

Questa nuova fusione potrebbe aprire la strada a incredibili scenari, considerando che anche Vegeta e Piccolo stanno cercando di raggiungere Goku e compagni nel Regno dei Demoni. Gli "Join Bugs" promettono quindi un potenziale unico per fusioni inedite e inaspettate in questa nuova serie. Resta da vedere come e quando gli Join Bugs saranno utilizzati nel corso della serie, e quali nuove forme combinate emergeranno dal potere di questi strani insetti.