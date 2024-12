Dune: Prophecy, Recensione finale: una conclusione perfetta

Il finale riesce a concludere brillantemente molte delle trame principali, creando un senso di chiusura soddisfacente. Tuttavia, non mancano accenni intriganti per ciò che verrà : con la seconda stagione già confermata da HBO la scorsa settimana, la serie ha saputo bilanciare perfettamente il presente e il futuro della storia.

Un plauso speciale va alla regia di Anna Foerster , John Cameron e Richard J. Lewis e alla scrittura dei personaggi, che non solo approfondisce i protagonisti come mai prima, ma si prende anche il tempo di sviluppare i personaggi secondari. Questi, spesso relegati sullo sfondo, sono qui esplorati così bene da diventare altrettanto amati e memorabili. Una scelta narrativa che arricchisce ulteriormente la serie, rendendola unica nel suo genere.

Dopo un finale, ma anche un'intera stagione, tecnicamente perfetta e con una trama che incolla lo spettatore allo schermo, non vediamo l'ora di poter presto tornare nel mondo di Dune, anche se dovremo attendere almeno due anni per la seconda stagione di Dune: Prophecy. L'unica consolazione per i fan è Dune Messiah, la terza pellicola sul Ciclo di Dune di Denis Villeneuve, che dovremmo uscire nelle sale nel 2026. Il film vedrà il ritorno di Paul (Timothée Chalamet), Chani (Zendaya) e Lady Jessica (Rebecca Ferguson) su Harrakis dopo la sconfitta dell'imperatore e l'incoronazione di Paul come nuovo capo dell'Imperium, grazie al suo matrimonio con la principessa Irulan (Florence Pugh).