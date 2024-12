Squid Game 3 si farà? Tutto ciò che sappiamo sul futuro della serie

Squid Game 2 è appena arrivato su Netflix, ma è già tempo di pensare al futuro della serie: Squid Game 3 si farà. L'annuncio ufficiale era arrivato ancor prima del rilascio della seconda stagione, le cui riprese hanno avuto luogo in concomitanza con quelle della terza.

La seconda stagione di Squid Game è stata sostanzialmente divisa in due parti: la prima è quella disponibile su Netflix dal 26 dicembre, la seconda è di fatto diventata Squid Game 3, che dovrebbe essere la stagione conclusiva della serie. Questo è anche il motivo per cui Squid Game 2 conta solo sette episodi, contro i nove della precedente, come dichiarato dal creatore della serie Hwang Dong-hyuk a Deadline.

Ho scritto le stagioni due e tre insieme e sono state prodotte contemporaneamente; al momento siamo nella fase di post-produzione per la stagione 3. Mentre stavo scrivendo la sceneggiatura per le due stagioni, ho sentito che c'era un grande punto di svolta alla fine del settimo episodio. Così ho pensato che sarebbe stato giusto avere una stagione separata dopo questo episodio. Per questo motivo ho scelto i primi sette episodi come stagione 2 e i restanti per la stagione 3.

Squid Game 3

Squid Game 3: quando uscirà su Netflix?

Constatato che una terza stagione ci sarà, è lecito chiedersi: quando uscirà Squid Game 3? Anche per questa domanda abbiamo già una risposta. Pur non conoscendo la data definitiva, è già certo che Squid Game 3 arriverà su Netflix nel corso del 2025.

Considerando che il primo capitolo è approdato sulla piattaforma a settembre 2021 ed il secondo questo dicembre, possiamo aspettarci un'uscita negli ultimi mesi dell'anno, in attesa dell'annuncio ufficiale.