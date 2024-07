Dungeons of Hinterberg, Recensione: una magica avventura nelle Alpi

Tre anni prima degli eventi del gioco, il villaggio alpino di Hinterberg si è ritrovato completamente immerso nella magia , causando la comparsa di numerosi dungeon e mostri che hanno invaso la landa austriaca, e negando agli abitanti ogni forma di telecomunicazione . Sono subito stati effettuati vari esperimenti per saperne di più su questo fenomeno, e da qui, in pieno stile capitalista, si è presentata un'opportunità unica per attirare i turisti nel villaggio: invece delle piste da sci, della neve, e dei rifugi montani, i turisti possono passare le loro vacanze a massacrare mostri ed esplorare dungeon.

Dungeons of Hinterberg adotta il classico ciclo giorno-notte, applicandolo però in maniera differente: ogni giorno è suddiviso in quattro fasi, in cui il tempo non avanza autonomamente, ma richiede di effettuare alcune azioni per avanzare alla fase successiva. Le fasi in questione sono: