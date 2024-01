I videogiochi indie più attesi del 2024

Dopo un 2023 costellato di straordinari videogiochi indie come Sea of Stars, Cocoon e Viewfinder, per citarne alcuni, ci attende un 2024 ricco di aspettative e di grandi ritorni. Di seguito una lista dei dieci indie più attesi di questo nuovo anno.

1. Hauntii

Un indie d’avvenura con meccaniche da twin stick shooter in cui controllando un fantasma di nome Hauntii, esploreremo il mondo di Eternitas tra combattimenti e puzzle da risolvere, arrivando a ricostruire la nostra vita precedente. Il tutto contornato da uno stile grafico stupefacente che lascia a bocca aperta già alla prima occhiata. (PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – Q2 2024

2. Paper Trail

Un innovativo puzzle game ambientato in un meraviglioso e pittorico mondo fatto di carta che dovremo piegare e strappare al fine di progredire nella nostra avventura lontano da casa. (PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Mobile) – 2024

3. Earthblade

Dallo studio indie che ha dato alla luce il leggendario Celeste, un nuovo Metroidvania in pixel art. Tra misteri da risolvere e impegnative schermaglie ci avventureremo in questo mondo in rovina. (PC) – 2024

4. Bye Sweet Carole

Lo sviluppatore italiano Chris Darril, autore di Remothered, ci propone un gioco narrativo horror nel quale, attraverso la ricerca di Carole Simmons dovremo svelare gli inquietanti misteri di Bunny Hall. Lo stile evidentemente ispirato ai capolavori d’animazione che hanno caratterizzato la seconda metà del secolo scorso, fa da incantevole cornice alla storia. (PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 2024

5. Replaced

Dopo gli innumerevoli rinvii, causati anche dal conflitto russo-ucraino, nel 2024 potrebbe vedere la luce la fatica di Sad Cat Studios. Un gioco d’azione con elementi platform realizzato in 2.5D e ambientato in un futuro post-apocalittico sci-fi. Ci ritroveremo nei panni di un’intelligenza artificiale intrappolata in un corpo umano contro la sua volontà, alla prese con la complessità della vita umana. (PC, Xbox One, Xbox Series X/S) – 2024

6. Hades 2

Dopo l’esorbitante successo di Hades, arriva nel 2024 l’early access del seaquel diretto. Dopo un primo capitolo che è ormai già un classico le aspettative sono alle stelle. Riproponendo la formula rogue-like dungeon crawler immerso nella mitologia greca con visuale isometrica, questa volta indosseremo i panni della principessa dell’oltretomba e sfideremo il titano del tempo Crono. (PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – Q2 2024

Dagli sviluppatori di Broforce, uno sparatutto in prima persona intriso di follia e caos. Facendoci strada tra gli assurdi nemici a colpi di arma da fuoco ma soprattutto a calci cureremo la malata Shit City. (PC) – 2024

8. The Plucky Squire

Pennino e i suoi amici sono personaggi delle fiabe che scoprono l’esistenza di un mondo in tre dimensioni al di fuori delle pagine a cui appartengono. Con questo incipit si apre un’ avventura ricca di rompicapi a cavallo tra il 2D e il 3D con elementi platform, d’azione e fantasy. (PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S) – 2024

9. Manor Lords

Un progetto di un nuovo studio indipendente molto promettente. Gioco di strategia in tempo reale e costruzione di città, con una notevole complessità e profondità per quanto riguarda il lato gestionale (tasse, commercio, ecc.). Inoltre il gioco si mostra capace di mettere in scena battaglie strategiche su larga scala. (PC, Xbox One, Xbox Series X/S) – 26 apr 2024

10. Neva

Nuovo titolo di Nomada Studio dopo l’incantevole Gris, in cui ci avventureremo in un mondo sull’orlo del disfacimento nei panni di Alba, legata indissolubilmente ad un cucciolo di lupo in seguito ad un tragico evento, ed è proprio sull’evoluzione di questo legame che si incentra la nostra storia. (PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S) – 2024

Potrei inserire tanti altri titoli in questa lista, ad esempio Harold the Halibout o ancora Ultros in uscita il 13 Febbraio. Per non parlare di tutti quei titoli annunciati e ancora senza data come Blade Runner 2033: Labyrinth sviluppato dall’ormai blasonata Annapurna Interactive. Per finire con l’attesissimo Hollow Knight: Silksong che potrebbe vedere la luce nel corso dell’anno, sequel del capolavoro del Team Cherry. Tirando le somme credo che ci aspetti un grande anno sul fronte indie, ricco tante novità e di grandi ritorni.