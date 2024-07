Le Armi di Once Human: Una Panoramica Completa

Due settimane dopo il lancio, possiamo affermare che Once Human è stato un successo! Il titolo ha raggiunto un picco massimo di 231.668 giocatori su Steam e, al 23 luglio, conta 192.134 giocatori attivi contemporaneamente. Questo dimostra che non si tratta di un successo esplosivo seguito da un rapido declino, come spesso accade nel mercato videoludico, ma piuttosto di un gioco che mantiene una base di giocatori solida e sana. Puoi trovare la nostra recensione completa di Once Human qui.

Le armi in Once Human

Once Human offre un vasto arsenale di armi che consentono ai giocatori di adattarsi a diverse situazioni di combattimento nel suo mondo post-apocalittico. Queste armi si suddividono in diverse categorie, ognuna con caratteristiche e utilizzi unici. Ogni arma che costruiamo sarà migliorabile fino al Tier 5: ogni tier ne aumenta le statistiche, rendendo l'arma sempre più adatta allo scalare della difficoltà del gioco.

Ecco una panoramica completa delle armi che potete trovare e utilizzare in Once Human.

Armi da fuoco

Pistole: Le pistole sono ideali per combattimenti ravvicinati e situazioni che richiedono agilità. Facili da maneggiare e rapide da estrarre, le pistole sono perfette per colpi rapidi e precisi quando la distanza tra te e il nemico si riduce.

Fucili d'Assalto: Versatili e adatti a scontri a media distanza, i fucili d'assalto offrono un buon equilibrio tra potenza di fuoco, precisione e cadenza di tiro. Questi fucili sono ottimi per affrontare gruppi di nemici mantenendo una distanza di sicurezza.

Mitragliette: Perfette per uno stile di gioco frenetico, caratterizzato da un'importante velocità di movimento e un alto rateo di fuoco.

Fucili a Pompa: I fucili a pompa sono potenti per i combattimenti ravvicinati, perfetti contro nemici multipli. La loro capacità di infliggere danni massicci a corto raggio li rende indispensabili quando si è circondati.

Fucili di Precisione: Ottimi per eliminare bersagli a lunga distanza con precisione, i fucili di precisione permettono di abbattere nemici prima che possano avvicinarsi. Questi fucili richiedono pazienza e abilità, ma ripagano con la loro letalità a lungo raggio.

Mitragliatrici Leggere: Le mitragliatrici leggere forniscono una grande quantità di fuoco, utili per sopprimere i nemici. Con una cadenza di tiro elevata, queste armi sono perfette per mantenere il controllo del campo di battaglia e coprire gli alleati.

Balestra: Un'arma lenta, in quanto dovremo carica la freccia ad ogni scagliata, ma anche molto potente. In combattimenti frenetici può essere di estrema utilità utilizzandola come arma secondaria.

Armi da Mischia

Coltelli e Pugnali : Perfetti per attacchi silenziosi e rapidi, i coltelli e i pugnali sono ideali per eliminare i nemici senza attirare l'attenzione. Queste armi da mischia sono leggere e facili da nascondere, rendendole perfette per operazioni furtive.

: Perfetti per attacchi silenziosi e rapidi, i coltelli e i pugnali sono ideali per eliminare i nemici senza attirare l'attenzione. Queste armi da mischia sono leggere e facili da nascondere, rendendole perfette per operazioni furtive. Manganelli e Mazze : Utili per infliggere danni pesanti nei combattimenti corpo a corpo, i manganelli e le mazze offrono una grande potenza d'urto. Sono efficaci contro nemici corazzati e possono stordire o abbattere avversari con pochi colpi.

: Utili per infliggere danni pesanti nei combattimenti corpo a corpo, i manganelli e le mazze offrono una grande potenza d'urto. Sono efficaci contro nemici corazzati e possono stordire o abbattere avversari con pochi colpi. Asce e Martelli: Armi potenti che possono distruggere sia nemici che ostacoli, le asce e i martelli sono strumenti versatili nel mondo di Once Human. Queste armi non solo infliggono danni considerevoli, ma possono anche essere utilizzate per abbattere porte e barriere.

Armi Esplosive

Granate: Utilizzate per danneggiare gruppi di nemici o distruggere coperture, le granate sono essenziali per scontri intensi. Queste armi esplosive possono cambiare le sorti di una battaglia, creando caos e aprendo nuove possibilità tattiche.

Mine: Posizionate strategicamente per creare trappole mortali, le mine sono perfette per difendere aree specifiche o per tendere imboscate. Una volta attivate, esplodono al passaggio dei nemici, causando devastazione.

Armi Artigianali

Create utilizzando risorse raccolte nel mondo di gioco, queste armi possono variare notevolmente in termini di efficacia e caratteristiche. Le armi artigianali offrono un alto grado di personalizzazione, permettendo ai giocatori di adattarsi a qualsiasi situazione.

Armi Speciali

Potrebbero includere armi con poteri unici o abilità speciali, legate agli elementi sovrannaturali del gioco. Queste armi offrono vantaggi straordinari, come la capacità di manipolare l'ambiente o infliggere danni elementali, aggiungendo un ulteriore strato di strategia al combattimento.

Miglioramento

In Once Human puoi sfruttare al massimo il potenziale delle tue armi utilizzando la tua creatività. Ogni arma da fuoco ha componenti sostituibili. Esplorando il mondo e completando missioni, puoi ottenere componenti con diversi bonus. Un mirino potente, magari un silenziatore con una migliore riduzione del rumore, o un caricatore con una maggiore capacità… aggiusta gli accessori per creare un'arma con la sensazione perfetta! Oltre al supporto dei componenti, ogni arma da fuoco può essere regolata in alcuni dei suoi aspetti e migliorata per ottenere ulteriori benefici.

Calibrazione

Se vuoi sfruttare al massimo la nuova arma che hai appena creato, dovrai iniziare a calibrarla. In Once Human, le armi migliori sono quelle accuratamente calibrate dai loro proprietari. La maggior parte delle armi sarà non calibrata quando viene creata per la prima volta, ma puoi calibrarle in qualsiasi momento per migliorarne le statistiche usando il Banco dell'Armaiolo. Più alto è il livello di creazione dell'arma, maggiori saranno le possibilità di calibrazione e gli slot disponibili.

Conclusione