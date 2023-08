Fantastici 4: Vanessa Kirby sarà Sue Storm?

Secondo Jeff Sneider, Vanessa Kirby sarà Sue Storm in Fantastici 4, ma non solo…

È ormai chiaro che quando si parla del cast del nuovo film sui Fantastici 4 ogni indiscrezione va presa con le pinze. Eppure la telenovela sembra, forse, sul punto di concludersi.

Stando a quanto riportato dall’attendibile insider Jeff Sneider di Above the Line, i Marvel Studios avrebbero trovato la loro protagonista. A quanto pare Vanessa Kirby dovrebbe interpretare Sue Storm.

Il nome di Vanessa Kirby è ormai al centro dei rumors da diversi mesi. Nonostante sembrasse più defilata rispetto a Margot Robbie, a cui era stato offerto il ruolo; secondo i rumors sarebbe sempre stata la prima scelta di Matt Shakman, subentrato a Jon Watts in cabina di regia.

Per la Kirby non si tratterebbe di certo del primo grande franchise. L’attrice fa già parte delle saghe di Fast and Furious e Mission: Impossible. Oltre ai blockbuster hollywoodiani, è celebre per aver lavorato nella serie televisiva The Crown, in The Son di Florian Zeller e nel film Pieces of a Woman, valsole la Coppa Volpi a Venezia ed una nomination agli Oscar. La vedremo al cinema prossimamente in Napoleon di Ridley Scott.

Fantastici 4: trovata anche la Torcia Umana?

Secondo Sneider, anche per quanto riguarda la Torcia Umana sembrerebbe esserci un nome. Si tratta di Joseph Quinn (Stranger Things). Sul resto del cast continua invece a regnare l’incertezza.

Fino a pochi mesi fa sembrava tutto fatto per Adam Driver nel ruolo di Reed Richards. L’attore ha in realtà rifiutato l’offerta degli studios, non riuscendo ad entrare in sintonia con la sceneggiatura che gli era stata presentata. Josh Friedman è però al lavoro su una nuova sceneggiatura, dunque non è da escludere che al termine dello sciopero di Hollywood la Marvel torni a bussare alla porta di Driver.

Nel frattempo vengono studiate altre opzioni per il ruolo del leader dei Fantastici 4. Tra i candidati era presente anche Matt Smith (Doctor Who), tuttavia difficilmente le trattative andranno in porto. La prima scelta sarebbe una grande star del cinema, del livello di Driver.

Stando a Sneider l’ultimo componente del team, Ben Grimm alias La Cosa, sarebbe già stato scelto. L’insider non ha confermato alcun nome, specificando soltanto che non sarà interpretato da Paul Walter Hauser. E non si tratta neppure di Ebon Moss-Bachrach (The Bear), che dovrebbe però avere un altro ruolo nel film (Silver Surfer? Solo supposizioni per il momento).

Capitolo villain: la certezza è che Galactus sarà l’antagonista della pellicola. I Marvel Studios sono orientati su un attore ispanico per il personaggio, rafforzando i rumors degli ultimi mesi secondo cui il ruolo sarebbe stato offerto ad Antonio Banderas.

Per avere un quadro più definito della situazione ci sarà ancora da aspettare. Solo a sciopero terminato verranno annunciati ufficialmente i nomi dei protagonisti di uno dei progetti più importanti nel futuro del MCU. Con l’uscita fissata per maggio 2025 e le riprese previste per l’inizio del prossimo anno, l’attesa per il cast dei Fantastici 4 continua a crescere.