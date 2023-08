Film da guardare alla fine delle ferie (Parte 2)

Le ferie sono finite? Non temete, ci siamo noi di Hynerd a farvi tirare un sospiro di sollievo: secondo le regole dei film horror, infatti, siete salvi! Spesso, infatti, i film horror si ambientano durante il periodo di vacanze per i poveri protagonisti della storia. Oltre al danno, quindi, la beffa (ndr).

Per chi si fosse perso la prima parte di questa lista di film da guardare alla fine delle ferie, potete trovarla qui. Adesso (ri)cominciamo!

Lo squalo (1975)

La temibile bestia del film

Steven Spielberg nel ’74 decise di adattare il romanzo di Peter Benchley, in uno dei film che diede inizio al genere Animal Horror, ovvero gli horror dove il nemico non si tratta di un essere sovrannaturale o un umano, ma di un animale generalmente feroce. Nel caso de Lo Squalo -come da titolo italiano, mentre il titolo originale è Jaws (mascelle)- il villain della situazione terrorizza le spiagge del New England, mangiandosi vari bagnanti.

Il capolavoro del regista vinse ben 3 premi Oscar: miglior montaggio, miglior sonoro e miglior colonna sonora.

Considerato che nelle ultime settimane in Sicilia ci sono stati ben quattro avvistamenti di squali, non siete contenti di tornare in ufficio?

Midsommar (2019)

La protagonista in una scena del film

Come, tempo fa, avevamo detto nella nostra recensione, questo film di Ari Aster sconvolge le regole del classico horror, in quanto è sempre giorno: il film si svolge in Svezia, durante il giorno di Mezza estate, Mid-sommar, appunto. In questo periodo dell’anno nei paesi nordici è quasi sempre giorno, a seconda della zona. E riesce, nonostante questo, a terrorizzare, parecchio…

Siete contenti di essere tornati dalle ferie in Svezia?

Bussano alla porta (2023)

Dave Bautista in una scena del film

M. Night Shyamalan ha avuto qualche caduta di stile in passato, ma con questo film e con quello precedente, Old, torna carico come non mai.

In questa pellicola, una coppia con la loro figlioletta si trova in un tranquillo e solitario cottage nel bosco, per godersi un pochino di relax. Purtroppo sono attaccati da una banda di persone squilibrate capitanate dal loro leader Leonard (Dave Bautista), che dichiarano essere portatori della fine del mondo e che, per impedirla, ogni ora deve essere sacrificata una persona.

Dopo questo film vi sfidiamo a prenotare un cottage nel bosco per le ferie il prossimo anno.