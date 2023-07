Futurama 11×01, Recensione – Un ritorno in grande stile

L’uscita su Disney+ dell’inaspettata ottava stagione di Futurama – l’undicesima secondo il conteggio effettuato dalla piattaforma streaming – in pochissimo tempo ha polarizzato l’attenzione del pubblico, creando sin dal suo primo annuncio enormi aspettative.

Si manifesta così, con l’episodio Il Flusso Continuo, l’ennesima rinascita di una delle serie TV più popolari e creative degli anni duemila, dopo quasi dieci anni di distanza dall’ultima stagione.

La serie ideata da Matt Groening – creatore de I Simpson – continuerà ad uscire progressivamente con una puntata ogni settimana, per un totale di dieci episodi.

Cos’è successo Nel Frattempo?

La serie riprende nello stesso momento in cui si era conclusa nell’ultimo episodio della settima stagione, con Fry e Leela pronti nuovamente a trascorrere tutta la loro vita insieme azzerando il blocco temporale che aveva fermato l’intero universo.

I nostri protagonisti si ritrovano così catapultati nel 3023, perfettamente aggiornati con la realtà odierna: Fry e Leela sono ormai una coppia stabile dopo gli eventi degli episodi passati, eppure, a causa dell’improvviso avanzamento temporale, il giovane sente l’irrefrenabile bisogno di sentirsi realizzato. Ossessionato dalla volontà di avere un nuovo obiettivo da seguire, si appassiona allo streaming intensivo, paradossalmente un’innovativa modalità di accesso ai contenuti per i personaggi di Futurama.

Fry può accedere al vasto catalogo di contenuti della piattaforma “Fulu”, evidente parodia di Hulu e, in generale, di tutte le piattaforme di streaming del momento. Da qui, data la sua volontà di guardare tutti i contenuti presenti, decide di accedere ad un avanzato sistema in grado di recuperare ogni puntata mai distribuita, rimanendo tranquillamente fermo su una comoda poltrona.

Con il passare dei giorni, tuttavia, il suo cervello si atrofizza drasticamente, fino a rischiare la morte per eccessiva esposizione al mezzo: per salvarlo Leela e Bender si reinventeranno produttrice, regista e sceneggiatore della serie che Fry sta guardando, sfornando ad incredibile velocità nuovi episodi in grado di evitare la morte dell’amico.

Futurama, una critica contemporanea

Da sempre Futurama si è contraddistinta per la genialità e per l’improbabile irriverenza fantascientifica presente nel corso delle varie puntate. La rinascita contemporanea della serie non poteva quindi che prevedere una parodia delle piattaforme di streaming e della folle logica produttiva che caratterizza la realtà di tutti i giorni.

Effettivamente questo inizio di stagione non ci va per nulla leggero: dopo aver affrontato in modo particolarmente comico – con una buona dose di autoironia – la questione dei reboot e della continuazione di un prodotto a distanza di molti anni dalla sua precedente interruzione, Il Flusso Continuo affronta l’importante critica sociale dello sfruttamento della manodopera e delle incomprensibili decisioni produttive all’interno del mondo del cinema.

Tra riferimenti meta-cinematografici e una costante satira grottesca, Futurama non sembra aver perso neanche un minimo del suo smalto, perfettamente consapevole di muoversi all’interno di un genere, quello della fantascienza animata, capace di offrire spunti sempre attuali e incredibilmente affascinanti.