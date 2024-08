Gamescom Opening Night Live 2024: ecco i giochi confermati

Sempre meno tempo separa i videogiocatori di tutto il mondo dalla kermesse più attesa dell'estate . Il Gamescom , fiera videoludica tenuta in Germania, si sta avvicinando, e proprio al suo interno molti degli annunci più attesi troveranno un palco gremito di spettatori.

La fiera si svolgerà da mercoledì 21 a domenica 25 agosto nella città di Colonia. Proprio per dare l'inizio alle danze, nella notte di martedì 20 si terrà l' Opening Night Live 2024 , diretta ovviamente da Geoff Keighley . La diretta avrà inizio alle ore 20:00 italiane sui portali ufficiali dell'evento.

Stando a quanto dichiarato dal noto conduttore e giornalista videoludico sul suo profilo X , la lista dei giochi confermati per questo evento è la seguente:

Dado anche solo un'occhiata veloce alla sopracitata lista è possibile lanciarci in diverse congetture.

Innanzitutto, data la presenza nel palinsesto di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, è comprensibile aspettarci una finestra di lancio, di cui il titolo è ancora sprovvisto. Non è azzardato aspettarsi poi dei nuovi scorci di gameplay su titoli quali Kindom Come Deliverance, Civilization 7 e Little Nightmares 3.