Gray Dawn, guida ai due finali

Potete trovare la recensione di Gray Dawn sul nostro sito in cui ho analizzato il gioco nella sua interezza. Quando finii il gameplay sbloccai il finale negativo e non capivo come avrei potuto fare a salvare la situazione. Così mi rimisi sotto e, rigiocando, capii che esisteva anche un finale "buono". In questo articolo andremo a scoprire insieme tutti i passaggi per sbloccare entrambi i finali. Attenzione ovviamente si tratta di un contenuto spoiler. Quindi se volete scoprire da soli come arrivarci fermatevi a questo punto dell'articolo.