Halloween 2023: cosa vedere su Disney+? Ve lo sveliamo noi

Halloween 2023 è alle porte, quindi ecco una lista di film e serie tv da non perdere per la notte più spaventosa dell’anno.

Halloween 2023 è alle porte, quindi ecco una lista di film e serie tv da non perdere in attesa e durante la notte più spaventosa dell’anno. In questa lista partiremo dalle novità che sbarcheranno su Disney+ proprio in occasione di questa giornata, per poi passare ai classici da non perdere.

Piccoli brividi

Piccoli brividi, la nuova serie tv di Disney+ in arrivo a partire dal 13 ottobre, è tratta dalla saga di libri per ragazzi scritta da Robert Lawrence Stine. Cinque liceali decidono di indagare su un caso irrisolto avvenuto tanto anni prima. Una ragazza, della loro stessa età al tempo, era tragicamente scomparsa trent’anni prima. I ragazzi andranno a scoprire tantissimi segreti, alcuni riguardanti anche i loro stessi genitori.

The Boogeyman

The Boogeyman è un film horror tratto dal racconto Babau di Stephen King. Al centro della storia troviamo le sorelle Harper, che, dopo la morte della loro madre, si accorgono di non essere sole nella loro casa. Un’entità soprannaturale che si nutre della sofferenza altrui, aveva ormai infestato la casa. Qui potete trovare la nostra recensione.

Nightmare Before Christmas

Nightmare Before Christmas, il film d’animazione del 1993 ideato dalla mente geniale di Tim Burton e diretto da Henry Selick è sicuramente perfetto per questo periodo dell’anno. Jack Skeletron governa il paese di Halloween, abitato da tutti i mostri della festività. Jack però è stufo di spaventare e vivere solo per la giornata di Halloween e perciò proverà a portare la felicità del Natale.

Hocus Pocus

Hocus Pocus è il film sulle streghe più conosciuto di sempre. Dopo trent’anni dalla sua uscita, preparatevi a vedere ritornare nel mondo dei vivi le sorelle Sanderson. Le tre streghe riusciranno a tornare in vita per mano di un giovane ragazzo durante la notte di Halloween.

American Horror Story

American Horror Story è sicuramente una delle migliori serie tv horror di sempre. Ogni stagione ha una trama, ambientazione e dei personaggi diversi. Si passa da una casa infestata a un convento di streghe, e ancora, da un manicomio a un circo e così via. Ognuna delle stagioni della serie è imperdibile, soprattutto nella giornata di Halloween. E se doveste essere indecisi su quale stagione scegliere di guardare per prima trovate qui la nostra classifica.

Halloweentown

La saga di Halloweentown è una saga composta da tre film, che racconta la storia della famiglia Cromwell-Piper. Gwen Piper è una strega. Dopo aver creato una famiglia con un uomo comune, nasconde ai suoi figli la verità e il suo mondo, Halloweentown. Durante la notte di Halloween però, la nonna dei ragazzi, la strega Aggie Cromwell, arriva direttamente da Halloweentown per passare la serata con la sua famiglia. I ragazzi finiranno per seguire la nonna nel suo viaggio verso casa. Un autobus li porterà proprio ad Halloweentown, un mondo di streghe, mostri, folletti e tante altre creature stravaganti.