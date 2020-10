Le 5 migliori serie tv horror da vedere su Prime Video

Siete alla ricerca di serie tv horror da vedere durante la notte più spaventosa dell’anno? Amazon Prime Video fa al caso vostro. Spulciando nel notevole catalogo della piattaforma, sono presenti alcuni prodotti interessanti. Di seguito dunque verranno individuate 5 serie tv horror da guardare durante la notte di Halloween (e non solo), con un paio di caramelle gommose a portata di mano.



Nel caso in cui vogliate approfondire la tematica, vi invito a leggere questa Top 5 generica delle migliori serie tv horror. Invece, se foste interessati alla concorrenza Netflix, questo articolo sulle migliori 4 serie presenti in catalogo potrà tornavi utile.

Prima di iniziare, unisciti al nostro gruppo Facebook per non perderti nessun articolo.

Detto ciò, non perdiamo altro tempo e sotto con le 5 migliori serie tv horror di Prime Video.

Lore (2017)

AMAZON PRIME VIDEO

5. Buffy L’Ammazzavampiri (1997)

Buffy l’Ammazzavampiri (1997)

Quasi a sorpresa, è necessario collocare all’interno di questa lista Buffy l’Ammazzavampiri, direttamente dagli anni novanta. Questa serie teen horror, scritta nel 1997 da Joss Whedon (The Avengers, Avengers: Age of Ultron), è formata da ben 7 stagioni e 144 episodi. Si ha tra le mani un prodotto non esente da difetti (alcuni episodi completamente inutili), ma con alcune puntate degne di nota, come “Hush” (4×10) di cui si possono ammirare gli inquietanti villain nella foto sopra.



Buffy, interpretata da Sarah Michelle Gellar (Scream 2, The Grudge, Possession), è una teenager che, una volta trasferita a Sunnydale, si renderà conto di essere una cacciatrice di vampiri, demoni, spiriti maligni e chi più ne ha più ne metta. La maggior parte dei mostri che appaiono sullo schermo riescono sicuramente a farvi provare almeno qualche brivido.

L’aspetto più peculiare di questa serie tv sta nel fatto che riesce a mescolare diversi generi come horror, dramma, commedia romantica e azione. Sicuramente non un capolavoro assoluto, ma se fossi in voi qualche chance gliela darei, senza impegno e senza fretta.

4. The Exorcist (2016)

The Exorcist (2016)

The Exorcist è una serie ideata da Jeremy Slater nel 2016. Trasmessa direttamente da Fox, ora è disponibile con le sue due stagioni e venti episodi sulla piattaforma Prime Video. Questo prodotto può essere considerato come un vero e proprio sequel dell’acclamato “L’Esorcista” di William Friedkin (Il Salario della paura, The Hunted – La preda) del 1973 e de “L’Esorcista – L’eretico” del 1977.



La storia ricalca un po’ le vicende del primo lungometraggio, in quanto sono presenti due preti profondamente diversi tra loro: Padre Marcus Keane, quello con più esperienza in tema di esorcismi, e Padre Tomàs Ortega, protagonista ancora acerbo che deve maturare nel combattere il demonio.

Questa serie antologica ha il pregio di poter essere apprezzata sia da un fan dell’horror sia da chi invece desidera guardarsi un prodotto d’intrattenimento durante una serata qualsiasi (meglio se ad Halloween).

Infatti, riesce a mescolare momenti thriller e misteriosi con scene puramente horror all’interno di ambientazioni fredde e terrificanti.



Purtroppo la serie è stata cancellata dopo due stagioni, in quanto Fox, di proprietà ormai della Disney, ha deciso che The Exorcist non fosse adatta ai gusti del suo pubblico.

3. Lore (2017)

Lore (2017)

Lore è una serie tv horror antologica del 2017 esclusiva Amazon Prime Video, che prende forma dall’omonimo podcast di Aaron Mahnke, durante il quale ogni puntata narra una vicenda diversa dalle altre.

Come un po’ per la controparte “Haunted” di Netflix, in Lore si alternano scene documentaristiche e momenti in cui gli attori interpretano i protagonisti delle varie vicende.



Nonostante una seconda stagione un po’ zoppicante, la prima si dimostra all’altezza dei palati più fini dell’horror grazie alle storie messe in scena, in grado, chi più chi meno, di inquietare a sufficienza lo spettatore.

Ce n’è per tutti i gusti: lupi mannari, fate, case infestate, bambole terrificanti, lobotomie, streghe e molto altro.

Purtroppo la serie è stata cancellata nel 2019, rimanendo tuttavia un ottimo prodotto da guardare tutto d’un fiato durante la notte più spaventosa dell’anno, anche perché si hanno tra le mani “soltanto” 12 episodi.

2. American Horror Story (2011)

American Horror Story (2011)

Non poteva mancare in questa lista una delle serie horror più longeve e acclamate dal pubblico: American Horror Story (AHS).

La serie antologica, ideata da Ryan Murphy (su Netflix con Ratched e Boys in the Band) e Brad Falchuck (Glee, Scream Queens), è formata da ben 9 stagioni composte da 103 episodi con una lunghezza media di 36-68 minuti.

L’aspetto più interessante riguarda il fatto che ogni stagione presenta una trama, dei personaggi e dell’ambientazioni differenti, nonostante la partecipazione ricorrente di attori come Sarah Paulson (Ratched, 12 Anni schiavo, Bird Box), Evan Peeters (X-Men – Dark Phoenix, Deadpool 2) e Denis O’Hare (21 Grammi, Dallas Buyers Club, Milk).



Come per Lore, anche qui ciascun cultore dell’horror potrà scegliere la tematica che più desidera, districandosi tra streghe, clown deformi, spettri, serial killer, vampiri, cannibali, demoni, alieni e molti altri.

Cosa state aspettando a buttarvi su una (se non tutte) le variegate sfaccettature di questa serie tv cult?

Guardarle tutte durante la serata di Halloween sembra un’impresa impossibile, ma si accettano scommesse.

1. The Terror (2018)

The Terror (2018)

Stessa storia, stesso posto, stesso bar: ancora una serie tv horror antologica in quel di Prime Video, The Terror, del 2018. Ideata da David Kajganich e prodotta da Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Il Gladiatore), questo confetto horror si divide per ora in due stagioni indipendenti, ossia l’omonima prima tratta dal romanzo “La scomparsa dell’Erebus” (2007) di Dan Simmons e la seconda, denominata “The Terror: Infamy”, che nasce dalle mani di Max Borenstein e Alexander Woo (True Blood, Sleeper Cell).



Ci si trova di fronte a due ambientazioni e trame completamente diverse: in The Terror, basata su una storia vera, si seguono le vicende di due navi del XIX secolo incagliate tra i ghiacciai e dei loro equipaggi che lentamente, assetati e affamati, iniziano un viaggio inesorabile verso la follia e il misterioso pericolo che si nasconde tra le lande desolate in cui si sono persi. In The Terror: Infamy si è immersi invece negli anni trenta su un’isola artificiale in California, in cui si verificano alcuni strani omicidi che risvegliano, negli abitanti giapponesi-americani del luogo, diverse superstizioni riguardo a un demone chiamato Yurei.



Una pregevolezza tecnica difficile da trovare nel panorama delle serie tv, gli aspetti storici sottolineati a più riprese, gli elementi thriller e i momenti horror capaci di incuriosire e terrorizzare lo spettatore fanno di The Terror la migliore serie tv horror su Prime Video. Non perdete altro tempo, non verrete assolutamente delusi.

Di seguito la redazione vi lascia i due trailer:

Trailer di The Terror

Trailer di The Terror: Infamy

Cosa ne pensi? Vota ora!