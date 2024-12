Harry Potter: ecco chi potrebbe interpretare Severus Piton nella serie HBO

Ci sono novità per quanto riguarda la formazione del cast della nuova serie TV di Harry Potter! Paapa Essiedu, attore britannico noto per la sua interpretazione in I May Destroy You, potrebbe presto calarsi nei panni di Severus Piton nel reboot versione serie tv di Harry Potter prodotto da HBO.

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, The Hollywood Reporter riporta che all'attore sarebbe stato proposto il ruolo, rendendolo un possibile erede di Alan Rickman.

Alan Rickman nei panni di Severus Piton in una scena di Harry Potter.

Questa notizia inaspettata ha già scatenato le reazioni dei fan, in attesa di scoprire se davvero Essiedu interpreterà uno dei personaggi più complessi dell'amatissima saga.

Chi è Paapa Essiedu? Scopriamo di più sul possibile Piton del remake di Harry Potter

Paapa Essiedu, attore già apprezzato per le sue interpretazioni teatrali e televisive da I May Destroy You a Progetto Lazarus, potrebbe presto aggiudicarsi uno dei ruoli più iconici del mondo magico (Severus Piton), ma la sua carriera è iniziata sui palcoscenici della Royal Shakespeare Company. Da lì poi è approdato sul grande schermo e il piccolo schermo, dimostrando grande versatilità.

HBO, dunque, continua a puntare sulla diversità e l'inclusione. Dopo le voci su Mark Rylance per il ruolo di Albus Silente, ora è il turno di Paapa Essiedu per quello di Severus Piton. Se la notizia fosse confermata, sarebbe un ulteriore passo avanti verso una rappresentazione più autentica e inclusiva del mondo magico di Harry Potter. Intanto, continuano i fantacasting e le speculazioni dei fan in trepidante attesa.