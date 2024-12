La serie tv di Harry Potter avrà un cast decisamente diverso da quello dei film, ecco perché

Sono passati 12 anni dall'uscita di Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, l'ultimo capitolo cinematografico della saga che ha conquistato il mondo e trasformato Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint in vere e proprie superstar. La serie di film, basata sui romanzi di J.K. Rowling, ha incassato miliardi e lasciato un segno indelebile nella cultura popolare. Ora, con l'annuncio di una nuova serie TV basata sui libri, i fan si chiedono: come saranno scelti i nuovi interpreti?

Un cast completamente rinnovato

Una cosa è certa: la nuova serie TV non riproporrà i volti che conosciamo. Il cast sarà completamente rinnovato e, questa volta, i produttori sembrano intenzionati a rispettare fedelmente l'età dei personaggi descritta nei libri. Questo è un cambiamento significativo rispetto ai film, dove molti attori erano più grandi dei loro ruoli.

Sirius Black 34 Gary Oldman 44 Voldemort 68 Ralph Fiennes 41 Rubeus Hagrid 72 Robbie Coltrane 50 James e Lily Potter 21 Geraldine Somerville e Adrian Rawlins 43 e 34 Albus Silente 112 Michael Gambon 64 Severus Piton 31 Alan Rickman 54 Minerva McGranitt 56 Maggie Smith 65 Bellatrix Lestrange 47 Helena Bonham Carter 45 Peter Codaliscia 37-38 Timothy Spall 54 Nymphadora Tonks 24-25 Natalia Tena 27 Remus Lupin 38 David Thewlis 50 Dolores Umbridge 40 Imelda Staunton 51

Rispettare l'età dei personaggi rappresenta una grande opportunità per la nuova serie. Non solo permetterà di avvicinarsi di più ai libri, ma potrebbe anche garantire un livello di autenticità maggiore, soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra i personaggi e il loro sviluppo nel corso delle stagioni.

Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2.

Le sfide del casting

Scegliere un cast giovane, adatto all'età dei personaggi, presenta però alcune sfide. Trovare attori che riescano a interpretare ruoli complessi come quelli di Harry, Hermione o Piton richiede un talento fuori dal comune. Tuttavia, la serie TV potrebbe essere una chance per scoprire nuovi volti e lanciare carriere promettenti, proprio come è accaduto con Radcliffe, Watson e Grint nei film.

Harry Potter e le aspettative dei fan

Il confronto con i film di Harry Potter sarà inevitabile, ma questa nuova versione potrebbe offrire una prospettiva fresca e moderna sul mondo magico della saga. Per molti fan, sarà un'occasione per rivivere la magia con un cast e uno stile rinnovati, mentre altri potrebbero essere più scettici di fronte all'idea di "sostituire" volti ormai iconici.