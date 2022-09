Hellbound: netflix rinnova la serie per la stagione 2

Indice dei contenuti Ecco il teaser d'annuncio di Hellbound 2

L’evento Netflix dedicato a tutti i fan del mondo è iniziato, e con esso iniziano le sorprese e le novità. Durante l’evento dal nome Tudum, la piattaforma ha annunciato la seconda stagione di Hellbound, serie action-horror ad ambientazione apocalittica, tratta dall’omonimo manga scritto da Yeon Sang-ho. Inoltre, insieme all’annuncio della rinnovata stagione, la famosa piattaforma ha distribuito per l’occasione anche il primo teaser trailer.

Ecco il teaser d’annuncio di Hellbound 2

La serie coreana ha cavalcato il successo di Squid Game, sbarcando sulla piattaforma poco dopo. Per chi non ne fosse a conoscenza, la serie narra di uno scenario apocalittico in cui degli angeli malvagi sono in cerca di uomini predestinati, dannati e tormentati, ed è dotato in una particolare vena critica alla società moderna.

Nella prima stagione abbiamo potuto vedere una normale cittadina della Corea del Sud gettata nel caos da eventi paranormali, seguita dalla nascita di una confraternita pronta ad espiare i peccati dell’umanità. La prima stagione, distribuita su Netflix nel 2021 con 6 episodi, ha come protagonisti Yoo Ah-in e Kim Hyun-joo.