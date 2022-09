Ms. Marvel: via libera per una seconda stagione?

Non è arrivato un annuncio ufficiale al D23 Expo, eppure la seconda stagione di Ms. Marvel potrebbe presto diventare realtà. Stando a quanto riportato da Daniel Richtman, i Marvel Studios avrebbero già dato il via libera per riportare sul piccolo schermo Kamala Khan.

Solo un rumor per il momento, ma nel complesso segnali incoraggianti per i fan della serie. Nel frattempo ci sarà modo di vedere la supereroina di origine pakistane anche al cinema, in The Marvels. Il film, in uscita a luglio 2023, avrà il personaggio interpretato da Iman Vellani come co-protagonista al fianco di Captain Marvel e Monica Rambeau.

Ms. Marvel avrà dunque presumibilmente un ruolo di primissimo piano nel futuro del Marvel Cinematic Universe. Nonostante gli alti e bassi della prima stagione, la serie ha riscosso un discreto successo, soprattutto oltreoceano. Non è un caso, dunque, che Kevin Feige possa essere intenzionato a rinnovare il prodotto, destinato prevalentemente al pubblico teen ma apprezzato da molti, nonostante i suoi evidenti difetti.

Ms. Marvel avrà una seconda stagione? Ecco quali serie potrebbero seguirla

Ms. Marvel diventerebbe così la seconda serie MCU ad ottenere una seconda stagione, dopo Loki. Le riprese di quest’ultima sono attualmente in corso ed il rilascio è previsto per il 2023. Oltre alle due già citate, non è da escludere una riconferma anche per Hawkeye e Moonknight, mentre The Falcon and The Winter Soldier proseguirà in Captain America: New World Order.

Discorso diverso invece per Wandavision, che tra tutti gli show di casa Marvel appare quello più autoconclusivo. Possibile però che Scarlet Witch possa ricevere un film stand-alone a lei dedicato, nonostante il finale di Doctor Strange in The Multiverse of Madness.