I migliori giochi di basket

Da molti viene considerato uno degli sport più famosi e seguiti al mondo. Negli Stati Uniti, specialmente, hanno creato uno dei campionati più importanti, la NBA, a cui si sono ispirati molti videogiochi. Questi che andremo a vedere oggi sono, per la redazione di Hynerd, i migliori giochi di basket usciti negli anni.

I magnifici 7 del Basket

NBA jam

NBA Jam è una lunga serie di videogiochi di basket basata sulla National Basketball Association. Inizialmente sviluppato come gioco arcade da Midway, il gioco ha trovato popolarità con la sua grafica digitalizzata fotorealistica, la presentazione esagerata e lo stile esagerato del gioco di basket due contro due. La prima data di rilascio risale addirittura al 1993. Raggiunge il picco di popolarità su Super Nintendo essendo uno dei primi giochi sulla pallacanestro.

Barkley Shut Up and Jam!

Un gioco di basket di strada due contro due in cui i giocatori prendono il controllo dell’ex NBA MVP Charles Barkley o di uno dei quindici giocatori fittizi in una serie progressiva di partite su campi all’aperto in diverse città degli Stati Uniti, ad eccezione di Phoenix , che si svolge in un cortile coperto. Uscito inizialmente su Sega Mega Drive e Super Nintendo. Anche se molto simile non è collegato al gioco NBA Jam.

NBA LIVE 98

Quarto episodio della serie di giochi di basket targata NBA LIVE. Considerato uno dei migliori usciti sia per grafica che per gameplay. Il gioco ha introdotto la funzione ormai standard di passare a qualsiasi compagno di squadra premendo un solo pulsante. I suoi miglioramenti grafici includevano nuovi design dei giocatori modellati sulle fotografie dei giocatori reali e riportava in copertina una delle stelle NBA, Tim Hardaway. Sviluppato da EA Sports nel 1997 per Windows , PlayStation e Sega Saturn , è stato l’ultimo gioco NBA Live rilasciato per Super NES , Genesis e Sega Saturn.

NBA Street Vol. 2

Pubblicato da Electronic Arts con l’ etichetta EA Sports BIG si tratta del secondo gioco della serie NBA Street e viene rilasciato nel 2003 per PlayStation 2 , GameCube e Xbox. Come il gioco precedente consisteva in partite giocate in strada 3 contro 3 . Oltre le 29 squadre NBA presenti nel gioco legate alla stagione 2002-2003, i giocatori, potevano anche sbloccare “leggende NBA”, tra cui Larry Bird , Julius Erving e altri. Al momento del rilascio, era l’unico gioco disponibile sul mercato in cui erano giocabili tre incarnazioni di Michael Jordan.

NBA 2K23

Da considerarsi come uno dei migliori, se non addirittura il migliore, videogiochi di basket uscito negli anni. Appartenente alla serie NBA 2K, sviluppato da Visual Concepts e pubblicato da 2K, si tratta del loro ventiquattresimo titolo legato a questo sport. Deve la sua fama all’ottimo gameplay e alle innovazioni di gioco e, inoltre, all’inserimento di squadre appartenenti alla WNBA e alla NCAA. Menzione d’onore per la modalità di gioco Jordan Challenge dedicata al grande campione.

“Posso accettare la sconfitta, ma non posso accettare di rinunciare a provarci.” Michael Jordan

Big Win Basketball

Gioco sul basket sviluppato per Android e Apple con lo scopo di creare la propria squadra fin dalle basi e farla evolvere, guadagnando crediti durante il gioco, aprendo delle bustine. Insomma un insieme tra un gioco di sport e il classico card game.

Fronte del basket

Menzione d’onore per l’unico gioco manageriale totalmente legato al campionato italiano di pallacanestro uscito nella storia. Sviluppato da Idoru viene presentato ufficialmente il 16 febbraio 2006 in occasione della fase finale della Coppa Italia di pallacanestro maschile 2006. Le animazioni dei giocatori sono realizzate con tecniche di cattura del movimento sul giocatore Gianluca Basile.

Insomma negli anni sono uscite tipologie di giochi per il basket che possono accontentare tutti gli utenti. Ovviamente questi pubblicati sono anche quelli che hanno raggiunto una maggior fama negli anni e molti di loro, nonostante i 30 anni di età, vengono ricordati ancora oggi.