I migliori 10 videogiochi di sport di sempre!

Lo sport deve insegnare a dare il massimo, a dire: più di così non potevo fare. – Gabriella Dorio

Ogni anno escono molti giochi di sport, ma alcuni hanno davvero lasciato il segno. Ed ecco l’elenco di Hynerd delle 10 migliori uscite videoludiche dedicate al mondo dello sport, basandoci sul gameplay e le varie innovazioni implementate dai titoli.

I magnifici 10 dello sport

NHL 2002

Piattaforma: PlayStation 2, Game Boy Advance, Xbox e PC

Si tratta di un videogioco che si basa sul campionato statunitense di hockey su ghiaccio. Deve la sua fama a due motivi principali: si tratta del primo gioco targato EA Games che utilizza un sistema simile a Ultimate Team e, poi, subì un aggiornamento importante, dopo gli avvenimenti dell’11 settembre 2001, per rimuovere il World Trade Center dalla schermata di caricamento.

FOOTBALL MANAGER 2009

Piattaforma: PC, Playstation

Evoluzione del videogioco Championship Manager, porta il giocatore ad interpretare un allenatore dello sport più praticato al mondo: il calcio. Permette di scegliere tra essere manager di un club o di una nazionale e gestire tutte le fasi della stagione. Questa edizione è famosa per il passaggio da 2D a 3D e per l’accuratezza del database.

FIFA 10

Piattaforma: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation Portable, Wii, Nintendo DS, PlayStation 2

Considerata la migliore edizione del videogioco di calcio più famoso al mondo prodotto da Eleectronic Arts, deve questa fama per essere il primo vero Fifa che non delinea grandi differenze tra le varie piattaforme.

Entra anche nella storia per essere uno dei primi titoli della serie ad avere una più realistica modalità Ultimate Team.

eFootball Pro Evolution Soccer

Piattaforma: Playstation, Xbox, PC

Evoluzione dello storico gioco PES si ritiene l’unico gioco di sport realmente rivale di Fifa. Con i primi due eFootball, datati 2019 e 2020, il gioco ha toccato il massimo a livello qualitativo sia come sistema di gameplay sia come integrazione rose, addirittura avendo diritti di squadre non concessi al gioco di EA.

Dopo il 2020 il gioco passa ad essere totalmente gratuito ma questo ne ha fatto scendere nettamente la qualità, anche con molti bug mai risolti.

WII SPORTS

Piattaforma: Nintendo Wii

Una raccolta di 5 sport giocati con il sistema di puntamento wireless denominato Wiimote. Uscito nel 2006, si rivela fin da subito una grande innovazione soprattutto per il metodo interattivo che porta a simulare i movimenti.

I 5 sport presenti sono: Tennis, Baseball, Bowling, Golf, Pugilato.

GRAN TURISMO 7

Piattaforma: Playstation 5 e Playstation 4

L’ultimo titolo della saga di simulazione automobilistica iniziata nel 1997 si può considerare il più innovativo a livello di gameplay. Da segnalare la componente AI inserita nel gioco contro cui gareggiare nei GT Sophy e l’introduzione dell’utilizzo su PS VR2. Insomma un grande classico con le migliori novità a livello gaming.

NBA 2K23

Piattaforma: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e PC

Il gioco di basket realizzato su licenza ufficiale NBA si presenta con il gameplay migliore degli ultimi anni e con l’inserimento di grandi innovazioni nelle modalità di gioco, come le squadre appartenenti alla WNBA e alla NCAA.

Completano il gioco una grafica eccezionale e l’introduziobe della Jordan Challenge come dedica al miglior campione della storia di questo sport. Sicuramente il miglior titolo targato 2K.

ROCKET LEAGUE

Piattaforma: PC, Nintendo Switch, Xbox e Playstation 4

Un videogioco che coniuga la passione per lo sport del calcio con l’adrenalina e l’amore per l’automobilismo. Al centro del gioco vi è, infatti, un’auto che deve essere guidata per mettere a segno quanti più gol possibili nella rete degli avversari. Sicuramente una grande innovazione che lo rende fra i migliori degli ultimi anni.

F1 22

Piattaforma: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e PC

Basato sul campionato mondiale di Formula 1 2022 e sui campionati di Formula 2 2022 e 2021.

Sicuramente uno dei migliori simulatori di F1 degli ultimi anni. Secondo capitolo della saga distribuito da EA Sports che ne ha rilevato i diritti. Buoni sia il gameplay che il realismo del gioco stesso.

Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game

Piattaforma: Nintendo Switch, Xbox, Playstation 4 e PC

Videogioco basato sulle Olimpiadi 2020 che porta i giocatori a provare diverse discipline in maniera molto goliardica e divertente. Questo è forse il vero aspetto che lo rende uno dei migliori giochi mai usciti in chiave olimpionica. In più, essendo sviluppato da SEGA, risveglia ricordi per gli appassionati della storica console.

Una lista di videogiochi dedicati al mondo dello sport che possono essere considerati i migliori titoli usciti negli ultimi anni. I motivi variano da un’innovazione nel gameplay che ha rivoluzionato il gioco sportivo o anche la “goliardia” con cui sono stati caratterizzati.