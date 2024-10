Il Robot Selvaggio 2 si farà? Ecco cosa ha detto il regista

Non sorprende quindi che la DreamWorks abbia deciso di dare il via libera a un sequel. Il film, basato sull'omonimo bestseller di Peter Brown , ha incassato oltre 100 milioni di dollari a livello globale e ha dimostrato che le storie semplici possono emozionare e divertire grandi e piccini.

"Mi piacerebbe molto" , ha detto Sanders. "Credo che l'intera troupe si sia davvero impegnata in questo film in un modo che non ho mai visto prima, me compreso. È stato un lavoro d'amore da parte di tutti i membri dello studio, e sì, penso che mi piacerebbe andare a stare qui per un po".

"Lupita Nyong’o ha preso l'iniziativa per creare questo personaggio. Roz è un personaggio complesso, quindi c'era molto di cui parlare. In queste sessioni di registrazione si possono toccare molti, molti punti diversi della stessa storia, abbiamo dovuto definire la voce della fase uno, della fase due e della fase tre", ha continuato il regista. "Man mano che ci muovevamo, dicevamo: 'Ok, questa è la voce della fase uno'. E lei si metteva in quella gamma. E poi più tardi, nella stessa sessione di registrazione: 'Ok, ora siamo nella fase tre della voce'... e così via".