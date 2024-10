Venom: The Last Dance, il regista anticipa un film su Knull?

Venom: The Last Dance, terzo ed ultimo film della trilogia con Tom Hardy, arriverà nei cinema a fine mese, portando con sé uno dei personaggi più popolari dei recenti fumetti dedicati a Venom. Il film infatti introdurrà Knull, il Dio dei Simbionti, anche se non è ancora molto chiaro quale sarà il suo ruolo all'interno della pellicola. In ogni caso, gli autori del film sembrano avere piani più grandi per il villain, oltre questo capitolo.

Knull è diventato subito un villain amato dai fan dopo il suo debutto nel 2018 nella serie di fumetti di Venom, scritta da Donny Cates e disegnata da Ryan Stegman. Nel trailer del nuovo film possiamo già dare una breve occhiata al personaggio, ma il regista e co-sceneggiatore Kelly Marcel ha chiarito che non sarà lui il villain principale.

Le dichiarazioni del regista di Venom: The Last Dance su Knull

In un'intervista a IGN, Marcel ha spiegato che Venom: The Last Dance getterà le basi per un futuro maggiore coinvolgimento di Knull. "Un solo film non potrebbe mai rendere giustizia a Knull", ha dichiarato. "Eravamo consapevoli della sua importanza, ma sapevamo di dover prima costruire il personaggio di Venom e il suo rapporto con Eddie, prima di introdurre Knull. Questo è solo l'inizio per lui."

Il regista ha anche aggiunto: "Stiamo entrando nel territorio degli spoiler, e speriamo che parte del divertimento del film stia nel non sapere cosa succederà. Ma sappiate che comprendiamo pienamente quanto Knull sia importante per i fan. Così come abbiamo gettato le basi per Venom, speriamo di fare lo stesso per Knull. King in Black è troppo potente per essere esaurito in un solo film."

Knull in una scena dal trailer del film, Venom: The Last Dance.

Questo suggerisce che Knull avrà un ruolo più ampio in futuri film. Con la trilogia di Venom che si conclude, le possibilità sono diverse: potrebbe essere in lavorazione un film dedicato solo a Knull, restando nel Sony-Verse, un po' come fatto per altri villain di Spider-Man, oppure si potrebbe pensare ad un suo coinvolgimento nel Marvel Cinematic Universe, visto i rumors che vogliono un crossover dei due universi narrativi in Spider-Man 4 con Tom Holland. "Questo film introduce Knull, ma tocca solo l’inizio della sua storia. I più grandi villain nei film Marvel si sviluppano nel tempo", ha dichiarato il regista.

Venom: The Last Dance arriverà nelle sale italiane il 24 ottobre.

