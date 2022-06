Game of Thrones, Kit Harington potrebbe tornare a interpretare Jon Snow in un sequel

Indice dei contenuti Kit Harington nuovo protagonista della possibile serie sequel di Game of Thrones

A pochi mesi dal lancio di House of the Dragon, il prequel del Trono di Spade, in arrivo dal 22 agosto su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con gli USA, HBO sta pensando anche a un sequel. Al centro di questo nuovo progetto ci sarebbe Kit Harington, diventato noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie da record, Game of Thrones, che potrebbe tornare a interpretare nuovamente Jon Snow.

Le prime indiscrezioni sono però caute, sottolineando che l’idea in questione è ancora in fase esplorativa. Ma, se la serie dovesse andare in porto, si concentrerebbe sul raccontare la storia post-Westeros di Jon Snow.

Kit Harington nuovo protagonista della possibile serie sequel di Game of Thrones

Dunque il focus del sequel, per ora ancora non confermato, sarebbe proprio Aegon Targayen, e vedrebbe un ritorno di Kit Harington nel ruolo che lo ha reso famoso nel mondo.

Il progetto segnerebbe quindi il primo sequel della serie drammatica-fantasy di grande successo, andata in onda su HBO, e in Italia su Sky e NOW per otto stagioni.

Negli ultimi anni, come noto, la HBO si è concentrata sul prequel di Game of Thrones, House of the Dragon, che sarà presentato in esclusiva proprio quest’estate.

Finora non era ancora stato presa in considerazione l’idea di un sequel, ma il cambio di strategia sembrerebbe coincidere con la recente fusione WarnerMedia-Discovery, che ha portato a una nuova leadership su HBO e sul resto delle divisioni WarnerMedia, e che potrebbe quindi aver sbloccato nuovi progetti riguardanti proprio Game of Thrones e il suo universo.