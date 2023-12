House of the Dragon 2: il primo teaser trailer è pieno di emozioni!

HBO ha reso disponibile il primo teaser trailer ufficiale di House of the Dragon 2, la seconda stagione dello spin-off de Il trono di spade.

Siamo pronti a tornare nel fantastico mondo del Trono di Spade. HBO ha infatti rilasciato il primo teaser trailer ufficiale di House of The Dragon 2, la seconda stagione della serie spin-off de Il Trono di Spade, che vede come protagonista la casata dei draghi, i Targaryen.

Il trailer, denso di scene emozionanti, ci mostra il proseguimento di quello che era accaduto nella prima stagione: un’intensa guerra interna alla stessa famiglia, per conoscere chi sarà il legittimo erede al trono, Rhaenyra (Emma D’Arcy) o Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney).

Questa divisione ha portato proprio alla creazione di due fazioni ed eserciti, i Verdi ed i Neri, che si daranno guerra nella seconda stagione di House of the Dragon.

Oltre agli attori presenti nella prima stagione, ci sono state delle interessanti aggiunte al cast originale: abbiamo Clinton Liberty come Addam di Hull, Jamie Kenna sarà Ser Alfred Broome, Kieran Bew nel ruolo di Hugh mentre Tom Bennett interpreterà Ulf. Infine, Tom Taylor sarà Lord Cregan Stark e Vincent Regan, Ser Rickard Thorne.

Sarà curioso capire come la serie andrà avanti dopo l’abbandono di uno degli showrunner della prima stagione, Miguel Sapochnik. L’uscita della seconda stagione di House of the Dragon è prevista per l’estate 2024 e sarà disponibile su SKY, HBO e NOW.