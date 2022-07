iOS 16: come installare la beta developer sui dispositivi compatibili

Apple ha annunciato durante l’ultimo WWDC iOS 16, la nuova versione del sistema operativo in uscita per gran parte dei dispositivi della casa di Cupertino.

iOS 16 arriverà ufficialmente durante la fine del 2022, però è già disponibile per il download la versione beta.

Novità più importanti

Schermata di blocco maggiormente personalizzabile

Aggiunta modalità concentrazione, lavoro e sonno

Galleria foto condivisa con la famiglia

iMessage e mail migliorate

Pagamenti a rate tramite Apple Pay

Queste sono le più importanti novità di rilievo. Inoltre, saranno disponibili molte altre funzioni minori che miglioreranno l’esperienza utente dei dispositivi di Apple.

Come installare

Prima di tutto vi ricordiamo che questo non è un metodo ufficiale e potrebbe violare accordi, l’articolo è meramente informativo e ogni utente che deciderà di procedere lo farà a suo rischio e pericolo.

Per poter installare IOS 16 in maniera ufficiale bisogna scaricare il profilo di configurazione dal programma sviluppatori di Apple. C’è però anche un metodo non ufficiale per poter scaricare il profilo senza far parte del programma sviluppatori.

Ricordiamo che state per installare una versione beta per sviluppatori, quindi molto instabile con possibile perdita di dati, consigliamo quindi di non installarla sul proprio dispositivo principale e di eseguire un backup prima dell’installazione.

Come prima cosa bisogna aprire questo link sul proprio dispositivo tramite Safari e schiacciare Install Profile sul dispositivo che si desidera aggiornare, consentire a Safari di scaricare il profilo e chiudere.

Recandovi poi nelle impostazioni vedrete apparire la sezione Profilo scaricato, selezionatela e vi si aprirà una schermata per l’installazione del profilo, schiacciate Installa. Dopo l’installazione del profilo vi verrà richiesto di riavviare il dispositivo.

Dopo il riavvio dovete aprire le impostazioni Generali e selezionare Aggiornamento Software. Vedrete apparire l’aggiornamento per IOS 16, schiacciate Scarica e installa, attendete che l’aggiornamento venga installato e al riavvio del dispositivo avrete la beta dell’ultima versione del sistema operativo.