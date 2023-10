John Rhys-Davies, l’attore avrà un ruolo in The Lord of the Rings: Return to Moria

L’attore John Rhys-Davies darà la voce a Gimli in The Lord of the Rings: Return to Moria

A pochi giorni dall’uscita, il canale YouTube ufficiale di The Lord of the Rings: Return to Moria ha pubblicato un nuovo trailer di gioco, svelando, con grande sorpresa, che sarà proprio John Rhys-Davies, attore dell’omonima saga cinematografica, a dare la voce al nano Gimli.

Dopo anni trascorsi ad interpretare il nano della dinastia Durin sul set, Rhys-Davies ha accettato con piacere di spolverare la vecchia armatura e mettersi in linea tra le varie voci di quello che sarà il survival coop game di Free Range Games.

Le dichiarazioni dell’attore di The Lord of the Rings

Come speciale celebrazione del Durin’s Day (festività dell’universo Tolkeniano), il 17 ottobre John Rhys-Davies ha rilasciato un’intervista su YouTube.

Nell’intervista, rilasciata sul Nerd of the Rings, canale dedicato ai fans tolkeniani, l’attore ha svelato le sue impressioni sul ruolo. L’attore ha infatti dichiarato:

È sempre divertente tornare indietro e pensare a ‘cosa sarebbe successo se?’ ed è proprio grazie al gioco che ho avuto la possibilità di esplorare uno di questi ‘cosa sarebbe successo se?’

Ha inoltre aggiunto:

Gli attori spesso creano personaggi con tanto amore ed è veramente difficile lasciarli andare. Gimli è per me un personaggio che adoro e sono grato di avere l’opportunità di interpretarlo nuovamente in un contesto differente.

Lo stesso CEO di Free Range Games ha voluto dire la sua a riguardo, affermando che:

L’ originalità è uno dei capisaldi di The Lord of the Rings: Return to Moria e quando si è arrivati al punto di trovare una voce per Gimli, c’è stato un solo nome che tutti volevano. È stato un onore, un privilegio e un sogno avere Mr. John Rhys-Davies a interpretare nuovamente questo iconico ruolo.

Tra crafting ed aspettative

Dopo l’annuncio al Summer Game Fest 2023, il gioco ha generato diverse aspettative tra gli appassionati della saga.

Il gioco, in uscita il 24 ottobre su PlayStation 5, PC (tramite Epic Games Store) e Xbox S|X, vedrà i giocatori unirsi nell’impresa di recuperare il controllo di Moria, l’antica città nanica situata al di sotto delle Montagne Nevose.

I giocatori potranno giocare in solitaria o in gruppi fino ad otto persone, dovranno occuparsi di utilizzare accuratamente le risorse, esplorare nuove zone, gestire tutti i bisogni primari (come sonno, fame o freddo) e proseguire fine alla conquista dell’antica città.

The Lord of the Rings: Return to Moria sembra costruire delle basi solide per le aspettative dei giocatori. Soprattutto dopo il boccone amaro di The Lord of the Rings: Gollum. Che sia la giusta occasione per la rivincita della saga cinematografica in chiave videoludica? Non ci resta che aspettare il 24 ottobre e scoprirlo.