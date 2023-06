Summer Game Fest 2023: ecco tutti i giochi annunciati

Concluso l’evento di Geoff Keighley, trasmesso in diretta su vari social per una durata di due ore, ci sono titoli di giochi importanti presentati, ma anche alcune sorprese.

Per la prima vota, il Summer Game Fest, ha una conduzione dal vivo tenuta proprio da Geoff Keighley, con alcuni ospiti che parlano dei rispettivi giochi a cui hanno lavorato nei vari ruoli da loro ricoperti.

I giochi presentati

Il primo gioco presentato è sicuramente una sorpresa e si tratta di Prince of Persia. Presentando un sistema di combattimento molto più dinamico e moderno e delle cinematiche spettacolari, viene annunciata l’uscita di Prince of Persia The Lost Crown per il 18 gennaio su tutte le piattaforme.

Tra i giochi previsti, Mortal Kombat 1 riceve la conferma dell’uscita in settembre e la scoperta di molti cambiamenti a livello anche di lore. Oltre ad aver scoperto le nuove origini di Raiden, tra le altre novità mostrate sul palco si è visto che ci saranno i combattenti Cameo, che saranno dei veri e propri assistenti evocabili (un po’ come gli Spiriti in Smash) del personaggio principale selezionato.

L’evento è proseguito con un gameplay atteso da qualche anno, quello di Path of Exile 2. Purtroppo però per i fan non è arrivata ancora una data di uscita, anzi è stata annunciata una reveal il 28 luglio che dirà di più sul gioco. Sempre verso luglio arriverà il nuovo personaggio giocabile su Dead by Daylight: si tratta di Nicolas Cage e lui stesso ha spiegato sul palco questa strana collaborazione.

Nella settimana in cui Capcom ha fatto uscire Street Fighter 6 viene annunciata, al Summer Game Fest, la collaborazione con Exoprimal in arrivo questo autunno – con Ryu e Guile che sono stati svelati come personaggi giocabili nel survival multiplayer a base di dinosauri.

Annunciato per luglio anche lo sparatutto Remnant 2 e per autunno 2023 il nuovo Sonic Superstar, fedelissimo allo stile originale in 2D, ma con una grafica moderna e davvero piacevole. Il gioco sarà disponibile per tutte le piattaforme.

Honkai: Star Rail arriverà su PlayStation 5 portando tutto il suo gameplay gatcha e sarà disponibile entro la fine dell’anno. Subito dopo si è tornato a parlare di Lies of P. In questi giorni si può giocare la demo e viene comunicata come data di uscita, anche su Gamepass, il 19 settembre.

Subito dopo arriva il ritorno di Akira Toriyama nelle vesti di character designer con il gioco Sandland, un action adventure di Bandai Namco in arrivo su tutte le piattaforme.

In sequenza, la visione di due giochi a tema fantasy: Throne and Liberty, nuovo MMO di NCSoft e Amazon Games, e WarHaven, nuovo gioco di Nexon, provabile gratuitamente dal 19 al 26 giugno su Steam.

Prima di un altro grande nome, arriva il turno di un simpatico party game per PC e Xbox in arrivo a settembre, intitolato Party Animals. Poi qualche secondo dedicato alla nuova stagione di Dying Light 2 e il grande ritorno, annunciato per il 20 giugno, di Crash Bandicoot con il nuovo titolo Crash Team Rumble.

I titoli più attesi

Un altro degli attesissimi del Summer Game Fest era sicuramente Alan Wake 2, presentato sul palco da Sam Lake con un lungo gameplay della parte iniziale del gioco che rivela novità inerenti all’horror survival.

Si cambia completamente atmosfera con Space Marine 2, uno sparatutto in terza persona ambientato nell’universo di Warhammer 40k. Poi si passa al 2D di Yes, Your Grace Snowfall, il nuovo gioco di Brave at Night, in arrivo nel 2024 per tutte le piattaforme, e il nuovo gioco di Saber, con creatività di John Carpenter, intitolato Toxic Commando.

È arrivato il momento di Baldur’s Gate 3. In questo caso presentano il cattivo che si muove dietro le fila di questo attesissimo gioco di ruolo. Il gioco arriverà il prossimo 31 agosto.

Ecco arrivare la sorpresa: Marvel’s Spider-Man 2 di Insomniac. Viene mostrata la copertina del gioco e viene anche presentato meglio Craven, il nuovo cattivone, di Venom, che ingloberà Peter Parker e del fatto che si tratta di una storia originale, pensata solo per il gioco. Con la rivelazione della data di uscita: 20 ottobre per PS5.

I nomi meno attesi:

Palworld che viene definito come un “Pokémon con le pistole”

che viene definito come un “Pokémon con le pistole” La nuova espansione di Black Desert, Land of the Mornig Light

The Lord of the Rings: Return to Moria

Banishers , un action dalle atmosfere soprannaturali

, un action dalle atmosfere soprannaturali Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name che porta avanti la storia di Yakuza 6

che porta avanti la storia di Yakuza 6 Under the Waves il nuovo gioco di esplorazione degli abissi del mare

il nuovo gioco di esplorazione degli abissi del mare King Arthur Legend Rise

Wayfinder

Stellaris Nexus e Star Trek Infinite

Twited Metal

Lysfanga

Immortals of Aveum

Subito dopo arriva, poco prima della chiusura, l’annuncio della nuova season di Fortnite, ribattezzata Wilds.

Per chiudere l’evento viene presentato uno dei giochi storici per gli appassionati, Final Fantasy 7 Rebirth, il secondo capitolo dell’atteso remake del settimo capitolo.

Questa è stata la serata del Summer Game Fest, a tratti sorprendente e con grandi novità in arrivo.