Il signore degli anelli: di cosa parleranno i nuovi film?

Il mondo di Tolkien è talmente vasto che ci sono tantissime storie che potrebbero essere sviluppate per futuri film o serie tv. La nuova strada è stata già tracciata con la serie tv Amazon Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere, che esplora la nascita dei tre anelli degli elfi ed il ritorno di Sauron.

Questo arco narrativo è stato già trasposto nei primi otto episodi della prima stagione e Amazon intende andare avanti con altre quattro, fino ad arrivare alla guerra per la libertà della Terra di Mezzo che vediamo all’inizio de La compagnia dell’anello di Peter Jackson. Inoltre, è già stato annunciato che la Warner Bros ha intenzione di espandere il mondo della Terra di Mezzo ed ha già programmato l’uscita di una serie animata riguardante i cavalieri di Rohan.

I tre anelli

Cos’altro c’è da esplorare?

Di materiale per la realizzazione di film e serie tv sul mondo di Tolkien ce n’è in abbondanza, non solo per altre storie che possono essere realizzate dai libri de Il Signore degli Anelli, ma anche, come abbiamo visto per Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere, dalle appendici del libro.

Una storia molto lineare è quella di Aragorn ed Arwen: qui viene raccontata l’infanzia di Aragorn, la sua vita a Gran Burrone prima degli avvenimenti dell’anello, di come conobbe e si innamorò di Arwen, la figlia del re degli elfi e, dopo la vittoria del bene su Sauron, la loro vita insieme. Un’altra storia interessante collegata a questa potrebbe essere quella presente sia ne Il Silmarillion, che nei Racconti perduti, ossia quella di Beren e Luthien, gli antenati dei sopra menzionati.

I quattro hobbit

Basandoci su Il Silmarillion, potrebbe essere trasposta la storia di come è nato il mondo nel quale fa parte la Terra di Mezzo, ovvero Arda, della prima lotta tra il bene e il male, ovvero tra Melkor (o Morgoth, menzionati ne Gli Anelli del Potere) e gli altri Vàlar, le divinità di Arda. Tolkien ha narrato con precisione anche la nascita dei regni che amiamo e che abbiamo visto nei film di Jackson, come il regno Elfico e quello degli uomini di Gondor.

I problemi nel realizzare le storie di Tolkien

Nonostante le storie dalle quali attingere non manchino, non possiamo negare che la realizzazione del mondo Tolkieniano non sia cosa semplice. Lo abbiamo visto con Il Signore degli anelli – Gli anelli del potere: sono stati attuati dei cambiamenti rispetto al canon che non sono stati apprezzati da molti.

La faccenda però rientra nella normalità: un gran numero dei racconti di Tolkien, a parte Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, sono frammentati perché frutto del lavoro del figlio Christopher, che ha raccolto e risistemato gli appunti di suo padre. È grazie a lui che abbiamo questa meravigliosa eredità letteraria, ma non è facile realizzare una trasposizione di un materiale frammentato.

Quello che ci auguriamo è che i prossimi film o serie tv siano il più fedeli possibile alle opere originarie.