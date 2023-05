John wick 5: il quinto film della saga si farà

Lionsgate ha confermato ufficialmente che John Wick 5 è nelle fasi iniziali di sviluppo. Il successo del quarto film della saga ha dato dunque il via libera definitivo alla prosecuzione della saga con protagonista Keanu Reeves.

La notizia è arrivata direttamente da Joe Drake, presidente del Motion Picture Group di Lionsgate. Ma non è tutto, perché stando alle parole di Drake questo è solo il primo passo verso l’espansione del franchise, che potrà contare sui già annunciati spin-off Ballerina e The Continental. A questi si andrà ad aggiungere un videogioco ambientato nell’universo cinematografico ideato da Derek Kolstad.

Ci stiamo muovendo per espandere il franchise, non solo attraverso videogiochi AAA, ma anche con spin-off a cadenza regolare che faranno crescere un universo narrativo che ha chiaramente conquistato l’interesse di molti spettatori. Al momento, come sapete, vedremo ufficialmente il primo spin-off, Ballerina, l’anno prossimo. Stiamo poi sviluppando altri tre progetti, inclusi John Wick 5 e la serie televisiva The Continental, che debutterà presto. Quindi nel momento in cui arriverà il quinto film, questo nascerà in modo organico dalle storie che stiamo per iniziare a raccontare.

John Wick 5, ma non solo: cosa sappiamo sugli spin-off?

Il quarto capitolo della saga principale sembrava una degna conclusione per il personaggio di Reeves. Il grande successo, sia in termini di incassi che di critica, sembrerebbe però aver convinto Lionsgate a proseguire con uno dei prodotti action più amati degli ultimi anni.

John Wick tornerà sul grande schermo già nell’estate del 2024, con Keanu Reeves che apparirà in Ballerina. Non si sa ancora molto sulla trama di Ballerina, se non che si concentrerà su una spietata ballerina-killer in cerca di vendetta per l’uccisione della propria famiglia. Il film con protagonista Ana de Armas dovrebbe essere ambientato tra gli eventi del terzo e del quarto capitolo della saga principale.

The Continental sarà invece un prequel, che esplorerà il celebre hotel di criminali già introdotto nei film. La serie TV in arrivo a settembre vedrà come protagonista il giovane proprietario Winston Scott, interpretato in questa occasione da Colin Woodell.

Non resta dunque che attendere per scoprire verso quale direzione si dirigerà il franchise, in attesa di John Wick 5.