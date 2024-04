Joker: Folie à Deux debutterà alla Mostra di Venezia 2024?

Il mondo è in fiamme per Joker: Folie à Deux, soprattutto dopo l’uscita del primo teaser trailer. L’attesa era ed è tanta, non solo grazie all’ampiezza mediatica ricoperta dal primo film, ma anche per alcune scelte che indubbiamente mettono curiosità per il sequel, vedesi su tutte la scelta di renderlo un musical (o “jukebox musical”).

Joker: Folie à Deux è atteso nelle sale cinematografiche per il 4 ottobre e ciò rende lecita, e quasi logica, una domanda: debutterà alla Mostra di Venezia 2024?

Joker: Folie à Deux sarà alla Mostra di Venezia 2024?

Secondo Deadline sarà proprio così, con il Joker di Todd Phillips pronto per essere presentato alla Mostra di Venezia di quest’anno, per poi uscire circa un mese dopo. La scelta pare anche consequenziale al successo ottenuto dal primo capitolo proprio a Venezia, dove nel 2019 non solo ha debuttato, ma ha anche vinto il Leone d’Oro. Da lì in poi non si è più fermato, con 1 miliardo di dollari all’attivo al box office mondiale.

Oltre ad una conferma ufficiale, resta da capire se Joker 2 parteciperà alla Mostra di Venezia nella categoria In concorso o se in quella Fuori concorso. In ogni caso, l’attesa per il sequel di Todd Phillips cresce sempre di più, con una Venezia che sembra destinata a trasformarsi in Arkham.