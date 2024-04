Joker: Folie à Deux, il teaser trailer preannuncia un folle musical

È stato rilasciato, a pochi mesi dall’uscita del film, il primo teaser trailer di Joker: Folie à Deux. Si tratta del sequel dell’acclamato Joker, film del 2019 che è valso l’Oscar a Joaquin Phoenix per la sua interpretazione dell’acerrimo nemico di Batman.

Phoenix riprenderà il ruolo di Arthur Fleck, ma questa volta non sarà solo. Si è aggiunta al cast anche Lady Gaga, che interpreterà l’interesse amoroso di Joker, Harley Quinn. La loro relazione sarà al centro di Joker 2, in un film che si preannuncia ben diverso dal suo predecessore.

Joker 2 sarà un musical? Gli indizi nel trailer

Come si intuisce anche dal trailer, Joker: Folie à Deux, ruoterà intorno alle sessioni di musicoterapia all’interno dell’Arkham Asylum. La musica è una componente importante del trailer (sulle note di “What the World Needs Now Is Love”), ma non solo.

È ormai chiaro che il film sarà di fatto un musical, o per meglio dire un “jukebox musical”. Variety ha svelato che dovrebbero esserci almeno 15 reinterpretazioni di celebri brani del passato, fra cui “That’s Entertainment” del musical del 1953 “Spettacolo di varietà”. Non è esclusa poi la presenza di un paio di brani originali.

Di certo la scelta di Lady Gaga per il ruolo di Harley Quinn (interpretata nel DCU da Margot Robbie) non è campata in aria, con l’attrice che potrebbe avere numerose sequenze di canto.

Lady Gaga come Harley Quinn

Il titolo del film, Folie à Deux, fa riferimento ad una condizione psichiatrica in cui deliri e allucinazioni sono trasmessi da un individuo ad un altro a stretto contatto. Non è difficile immaginare, allora, come le scene musicali possano essere ambientate nella mente dei due protagonisti, in una psicosi condivisa

Quando esce Joker 2 al cinema?

Joker 2 arriverà al cinema il 2 ottobre in Italia, con due giorni di anticipo rispetto agli Stati Uniti. Il film non sarà ambientato nel nuovo universo cinematografico DC, come confermato da James Gunn.

Joker: Folie à Deux uscirà esattamente a 5 anni di distanza dal primo film. Todd Philips è tornato a dirigere il film, scritto a quattro mani con Scott Silver.

Confermata anche la compositrice Hildur Guðnadóttir, vincitrice dell’Oscar per il primo capitolo; ed il direttore della fotografia Lawrence Sher, che a giudicare dal teaser trailer sembra aver svolto un lavoro meraviglioso.

Non resta che attendere l’uscita in sala di un sequel che si preannuncia tanto ambizioso quanto spettacolare.