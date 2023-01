The Last of Us: confermata ufficialmente la seconda stagione

Confermata la seconda stagione di The Last of Us, mentre il primo episodio della prima stagione è disponibile gratuitamente su YouTube.

La notizia era nell’aria, ma è ora ufficiale: The Last Of Us avrà una seconda stagione, come annunciato dai canali social di HBO.

La serie TV, adattamento dell’omonimo videogioco, si è rivelata sin da subito un incredibile successo di critica e di pubblico, riscuotendo riscontri positivi sia dopo la prima che la seconda puntata, le uniche ad essere al momento andate in onda.

Sono stati sufficienti dunque due episodi prima che HBO decidesse di dare il via libera alla seconda stagione di The Last of Us. Ciò non deve assolutamente sorprendere considerando il fatto che la serie ha fatto segnare il secondo miglior debutto per un prodotto televisivo sulla piattaforma di streaming, alle spalle di House of the Dragon.

Alle spalle di un successo di tale portata vi è certamente la grossa fetta di fan del videogioco sviluppato da Naughty Dog, ma soprattutto la capacità dello show di catturare l’interesse di chi non era mai entrato prima in contatto con l’avvincente storia di Joel ed Ellie.

The Last Of Us: la prima puntata è disponibile su YouTube

In Italia la distribuzione della serie con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey è affidata a Sky, con gli episodi che vengono rilasciati a cadenza settimanale a partire dal 16 gennaio, sia su Sky Atlantic che Now.

Per chi non avesse ancora avuto l’occasione di iniziare la serie, Sky ha messo a disposizione gratuitamente sul proprio canale YouTube il primo episodio in versione integrale.

The Last of Us narra le vicende di Joel ed Ellie, che a 20 anni di distanza dal diffondersi di una devastante pandemia, si ritrovano ad affrontare insieme un viaggio attraverso un’America segnata dal diffondersi del contagio.

Nel cast, oltre ai già citati Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), troviamo anche Nico Parker, Merle Dandridge, Anna Torv e Gabriel Luna.