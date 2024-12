Julianne Moore racconta La stanza accanto: “Avevo perso le speranze”

Da oggi, 5 dicembre, è disponibile nelle sale cinematografiche italiane La stanza accanto (The room next door). Stiamo parlando dell'ultimo film del regista spagnolo Pedro Almodóvar con protagoniste Julianne Moore e Tilda Swinton (trovate qui la nostra recensione). Si tratta della prima pellicola diretta dal cineasta interamente in lingua inglese: un punto di svolta sia nella carriera di Almodóvar che in quella delle due attrici.

La stanza accanto racconta la storia di Martha (Tilda Swinton) e Ingrid (Julianne Moore), amiche di lunga data, che si ritrovano dopo molti anni. Martha, infatti, scopre di avere una malattia terminale e chiede all'amica storica di assisterla e accompagnarla nell'ultima parte della sua vita.

Se prima di vedere La stanza accanto, volete conoscere meglio Pedro Almodóvar, potrete consultare qui la nostra guida ai migliori film del regista.

Una scena dal film, La stanza accanto.

Le confessioni di Julianne Moore su La stanza accanto

Nel corso di tutta la fase promozionale che ha accompagnato l'uscita nelle sale de La stanza accanto, Julianne Moore ha rilasciato a Deadline alcune dichiarazioni sulla sua collaborazione con il regista spagnolo. Già da tempo girava la voce che Pedro Almodóvar volesse girare un film in lingua inglese, ma ogni volta si ritrovava a girare sempre pellicole in Spagna.

Quando finalmente la decisione era stata presa, il cineasta si è rivolto a Tilda Swinton per una delle due parti e subito dopo è arrivata la proposta anche per Julianne Moore: "Mi aveva mandato il copione sei mesi prima di iniziare le prove. (…) Era successo all’improvviso. Mi aveva scritto ‘Sto realizzando un film in inglese con Tilda Swinton, e vorremmo che ti unissi a noi'".

Dunque la notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno, proprio perché continuavano a circolare voci che però non si concretizzavano mai: "Penso che avevo perso le speranze, perché ovviamente nel corso degli anni c’erano sempre queste voci, soprattutto negli USA, sul fatto che Pedro volesse fare un film in inglese. (…) Ma poi decideva sempre (che) invece avrebbe fatto un altro film in spagnolo (...) veramente pensavo che non lo avrebbe mai fatto, e che non era qualcosa che lo interessava, o che ci fosse qualcosa che lo tenesse distante. Avevo perso ogni speranza."