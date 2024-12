Oceania 3 si farà? Tutto quello che sappiamo sul possibile sequel Disney

Il successo di Oceania (2016), con le sue splendide animazioni e le canzoni indimenticabili, ha fatto sperare i fan in una lunga saga. Il primo film ha incassato oltre 690 milioni di dollari e ottenuto due nomination agli Oscar, consacrando Vaiana come una delle protagoniste Disney più amate .

Se Oceania 2 dovesse avere successo, sia in sala che in streaming, le probabilità di un terzo film aumenterebbero (così come abbiamo visto con molte altre saghe), nonostante la Disney non abbia ancora confermato un terzo capitolo. Le possibilità, però, sono buone in quanto il nuovo management della Disney sta puntando moltissimo su sequel di film andati bene al botteghino, come Frozen e Zootropolis che vedranno presto dei sequel (Zootropolis II e Frozen III).