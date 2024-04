Kinds of Kindness: quando arriva in sala il nuovo film di Lanthimos?

Finalmente è stata annunciata una data ufficiale per Kinds of Kindness, il nuovo film di Yorgos Lanthimos. Il film verrà presentato in anteprima mondiale al prossimo Festival di Cannes, per poi arrivare in sala poco dopo.

Kinds of Kindness: di cosa si tratta?

La nuova opera del regista greco, padre dell’ormai celebre Poor Things, è stata definita “un film contemporaneo”. Da quanto affermato, dovrebbe essere una favola in tre parti. Un uomo senza scelta che cerca di riprendere il controllo della sua vita. Un poliziotto allarmato dal fatto che sua moglie, scomparsa in mare, una volta tornata sembri una persona diversa. E una donna determinata a trovare una persona specifica con un’abilità speciale, destinata a diventare un prodigioso leader spirituale.

Le ultime novità sul nuovo film con Emma Stone

Il teaser ci aveva svelato ben poco. Diverse clip interessanti montate con un ritmo incalzante, una colonna sonora coinvolgente e un cast pazzesco. Si parte dall’attrice due volte premio Oscar Emma Stone, reduce dalla vittoria della seconda statuetta proprio grazie alla precedente opera di Lanthimos. La Stone sembra ormai essere diventata la musa ispiratrice del regista greco. Al suo fianco troviamo Willem Dafoe e Margaret Qualley, anche loro presenti in Povere creature. E ancora, Hunter Schafer, Jesse Plemons, Joe Alwyn e Hong Chau.

Il poster da già l’idea di queste tre storie. Tre triangoli compongono l’immagine. Proseguendo con l’immagine in primo piano, delle mani che si incrociano, che forse stanno ad indicare il rapporto tra i personaggi. Rapporto che in alcuni casi abbiamo visto nelle foto ufficiali già rilasciate in precedenza. Infine troviamo altre tre immagini: una goccia, un dito e una racchetta spaccata.

L’attesissima pellicola arriverà nelle sale statunitensi il 21 giugno. Sembrerebbe però che la data di uscita nelle sale italiane sia stata fissata per il 6 giugno 2024 dopo l’anteprima mondiale al festival di Cannes (per la quale ancora non si ha una data precisa).