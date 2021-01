Un videogioco è per definizione un’opera audiovisiva interattiva. Ciò che lo distingue da un medium come il cinema è proprio la componente interattiva. Quest’ultima è quindi spesso il punto cruciale che determina la qualità di un videogioco poiché veicola quelle che saranno le effettive azioni del giocatore nel mondo virtuale. Audio e video si sommano all’interazione per sottolineare emozioni, evidenziare pattern e mettere a fuoco determinati elementi videoludici.



Non è un caso quindi che i titoli che passano alla storia abbiano un comparto audio e video degno di questo nome.

In questo articolo ci si focalizzerĂ sul comparto audio dei videogiochi e in particolare sulle migliori 5 colonne sonore videoludiche mai realizzate.



L’industria del videogioco è la più fiorente nel mercato dell’intrattenimento ed è quindi ovvio che i titoli che vantano eccellenti colonne sonore siano ben più di cinque. Di fatto, l’intenzione di questa classifica è quella di prendere in considerazione unicamente giochi che hanno riscosso un forte successo sia dal punto audio, video che interattivo. Questi saranno raccontati unicamente sotto l’aspetto musicale, attraverso le rispettive colonne sonore.

Gustavo Santaolalla suona dal vivo la colonna sonora di The Last of Us

Le 5 colonne sonore videoludiche qui riportate coinvolgono compositori internazionali di successo, la cui opera spazia dal cinema al videoludico. Sono menzionati nome del calibro di Ludvig Forssell, Hans Zimmer e Gustavo Santaolalla. Alcuni dei videogiochi a cui questi compositori hanno lavorato sono ricordati con ammirazione e anche ambiguitĂ . Ecco quindi una breve classifica delle 5 colonne sonore videoludiche di maggiore impatto.

Top 5 colonne sonore videoludiche

Call of Duty: Modern Warfare 2

Al quinto posto di questa breve classifica di colonne sonore videoludiche c’è il secondo capitolo della serie Modern Warfare appartenete al brand Call of Duty e sviluppata da Activision. La colonna sonora del gioco è interamente composta e prodotta da Hans Zimmer (Il Re Leone, Pirati dei Caraibi, Inception, Interstellar, Man of Steel). Il noto compositore tedesco ha lavorato ad alcuni sparatutto nel corso della sua carriera ma l’opera di Modern Warfare 2 è decisamente quella più degna di nota.

La colonna sonora originale accompagna il giocatore in tutta l’esperienza di gioco, a partire dal menu principale e per tutta la durata della campagna –usata anche come riempitivo nei caricamenti della modalità multigiocatore. Le 17 tracce che compongono una delle migliori colonne sonore mai realizzate per un videogioco si integrano perfettamente alle cutscene del gioco, evidenziando momenti salienti e dialoghi rilevanti legati alla storia del Capitano Price e dei suoi affiliati.

Di seguito, quella che secondo lo scrivente è la miglior traccia della colonna sonora di Call of Duty: Modern Warfare 2:

Red Dead Redemption 2

L’ultimo titolo prodotto e sviluppato da Rockstar Games celebra come mai prima d’ora lo storico rapporto tra musica e videogioco evidenziato dalle produzioni dell’azienda britannica nel corso degli anni. Di fatto, per esempio, l’intera serie Grand Theft Auto è permeata da una sotto trama musicale, che prevede l’impiego non solo di una colonna sonora originale ma anche dell’inserimento di tracce popolari note antecedentemente all’uscita del gioco.

Con Red Dead Redemption 2 la narrazione musicale raggiunge un nuovo livello. La composizione originale di 13 tracce rende l’esperienza vissuta da Arthur Morgan ancora più leggendaria, consentendole di entrare di diritto tra le migliori colonne sonore videoludiche. La produzione e composizione non è stata affidata a un singolo compositore, ma a un gruppo di artisti tra cui spiccano i nomi di Daniel Lanois e Josh Homme.

Di seguito, quella che secondo lo scrivente è la miglior traccia della colonna sonora di Red Dead Redemption 2:

The Last of Us Parte 2

L’intera narrazione di The Last of Us e The Last of Us Parte 2 è legata alla musica. L’eccellente colonna sonora realizzata da Gustavo Santaolalla e le cover di pezzi storici come “Future Days” segnano indelebilmente la narrazione di gioco e l’intera esperienza di Ellie. Ogni giocatore che ha vissuto il mondo di The Last of Us non può dimenticare quel flebile suono di corde di chitarra che accompagna gli sguardi dei protagonisti.

Le colonne sonore dei due capitoli della serie hanno raccolto numerosi premi nel corso degli anni. Partendo dall’Excellence in Musical Score ai SXSW Gaming Awards 2014, le vittorie si sono susseguite presso eventi del calibro dei British Academy Video Games Awards. Inoltre, la popolaritĂ del gioco ha portato alla pubblicazione di numerose versioni cover della colonna sonora da parte di vari artisti, come il violinista Taylor Davis, il chitarrista Igor Presnyakov e il musicista Ben “Squid Physics” Morfitt.

Di seguito, quella che secondo lo scrivente è la miglior traccia della colonna sonora di The Last of Us Parte 2:

Life is Strange

Sia da un punto di vista ludico che audiovisivo, Life is Strange è una piccola perla in grado di emozionare e commuovere facilmente. Distribuito originariamente in 5 episodi, il gioco si configura come un’avventura grafica le cui scelte influenzano direttamente la narrazione. La protagonista del gioco vive direttamente e indirettamente momenti tragici che dipingono la caratteristica cittadina americana di Arcadia Bay, in un tumulto di eventi che ricorda vagamente la narrazione di I segreti di Twin Peaks.

La colonna sonora del gioco è strutturata da 22 tracce in totale. Di queste, 14 sono canzoni che vivono fuori dal gioco singolarmente ma che, inserite in quest’ultimo e cucite a doppio filo con la storia, rendono il gioco indimenticabile. In particolare, uno dei finali del gioco si configura quasi come un videoclip musicale, sulle dolci note di “Spanish Sahara”.

Di seguito, quella che secondo lo scrivente è la miglior traccia della colonna sonora di Life is Strange:

Death Stranding

Al primo posto di questa classifica impera incontrastata una delle migliori colonne sonore mai prodotte fuori e dentro il videogioco. Prescindendo dal comparto musicale, Death Stranding presenta una narrazione estremamente complessa e straziante, aperta a più livelli di lettura, in grado di confondere e ammaliare il giocatore. Lo stesso effetto è dato dalla musica, la cui presenza è suddivisa su due piani, uno esplicito e uno implicito.

Di fatto, la colonna sonora del gioco include sia le composizioni di Ludvig Forssell presenti lungo tutta la narrazione e in quasi tutte le (lunghe) cutscene di gioco, sia le canzoni del californiano Low Roar, espressamente annunciate a schermo in momenti particolari. Tra questi, è necessario menzionarne alcuni indicativi della magnificenza di Death Stranding: a poche ore dall’inizio del gioco sarà possibile vivere un momento magico, scalata una montagna, poco prima di scendere lungo il pendio che separa il protagonista dalla città più vicina, il tenue “fade in” delle parole di Low Roar rende presto quell’istante indimenticabile.



E questo succede nuovamente in altri momenti di esplorazione o free roam e in particolare durante la “passeggiata” dei titoli di coda.

Le canzoni di Low Roar sono annunciate a schermo in Death Stranding

Di seguito, quella che secondo lo scrivente è la miglior traccia della colonna sonora di Death Strandings:

