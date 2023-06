Libero mail non funziona: cosa sta succedendo?

Libero Mail e Virgilio Mail sono in down da stamattina, 14 giugno. Questi i messaggi che potrebbero apparirvi.

Da questa mattina verso le 8:00, Libero Mail e Virgilio Mail hanno subito dei malfunzionamenti. Entrambi i servizi di posta elettronica sono andati in down, dopo delle avvisaglie subite già nella giornata di ieri sera, 13 giugno.

Dopo circa sei mesi dai gravi problemi subiti da Libero Mail, che non permettevano in alcun modo l’accesso agli utenti, oggi la situazione torna ad essere abbastanza critica.

I messaggi che potrebbero apparirvi in questo momento sono: “Cannot connect to server“, “servizio in manutenzione“, oppure “Credenziali non riconosciute“.

Per il momento non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte di fonti del provider, ma la speranza è che tutto possa tornare in regola entro qualche ora. La preoccupazione degli utenti, però, dovuta all’incertezza e ad alcuni malfunzionamenti passati è più che lecita.

Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

Aggiornamenti su Libero Mail

Sulle home dei provider ora compare un messaggio: “Stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva. Ci scusiamo per il momentaneo disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi”.