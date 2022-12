Account whatsapp rubato? Ecco come risolvere

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più conosciuta, che tutti noi utilizziamo quotidianamente e su cui facciamo affidamento per ogni esigenza. L’app, creata nel 2009, ha ricevuto degli aggiornamenti sostanziosi lungo la sua storia, e con essi anche il nostro modo di utilizzarla è cambiato. Basti pensare agli account WhatsApp business esistenti oggi, che possono contenere dati importantissimi e delicati per le nostre aziende.

Come difendere il proprio account WhatsApp

Generalmente, WhatsApp protegge il nostro account attraverso metodi quali codici via SMS che solo noi, possedenti di quel determinato numero di cellulare, possiamo avere. Gli stratagemmi degli hacker però possono essere diversi e possono colpire in maniera inaspettata, soprattutto se siamo noi stessi a perderci nelle loro trappole.

Se temete che il vostro account WhatsApp possa essere stato rubato, la prima cosa da fare è avvisare i propri contatti dell’accaduto, in modo tale da metterli in guardia da eventuali truffe anche ai loro danni. Dopodiché, bisogna tentare di entrare nel proprio account attraverso il codice che l’app vi manderà tramite SMS al vostro numero di cellulare. Se l’hacker avesse attivato il codice a doppia verifica, bisognerà potare pazienza e attendere 7 giorni perché WhatsApp ci mandi un nuovo codice via SMS.

Terzo passaggio, andare a disconnettere tutti i dispositivi collegati al vostro account. Come? Basti semplicemente andare sui pallini in alto a destra, poi “dispositivi collegati”, selezionare i dispositivi che si vogliono scollegare e premere per ognuno su “sconnetti”.

Come prevenire il furto di un account WhatsApp

Per prevenire l’attacco di un hacker è importantissimo attivare la verifica in due passaggi, la quale vi dovrebbe far dormire sogni sereni. Inoltre, si dà per scontato che non dobbiate passare per nessun motivo i codici inviatevi da WhatsApp tramite SMS, né altri PIN procuratevi dall’app.

Uno dei tranelli principali utilizzati dai malfattori è un link, inviatovi in chat, che dopo averci cliccato vi chiede il vostro PIN di WhatsApp o il vostro codice. Quindi, non cliccate su dei link del quale non siete sicuri e non procurate alcun codice o PIN a chi lo chiede.