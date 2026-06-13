Lilo & Stitch 2: Chris Sanders dirigerà il sequel del live-action Disney

Disney ha affidato a Chris Sanders la regia del sequel live-action di Lilo & Stitch, dopo il successo ottenuto dal remake uscito nel 2025.

Sanders, creatore del film d’animazione originale insieme a Dean DeBlois, torna così a ricoprire un ruolo centrale nel franchise che ha contribuito a rendere celebre.

Dopo il lungometraggio animato del 2002, infatti, sono arrivati diversi progetti che ne hanno cavalcato l'onda, tra cui i sequel Provaci ancora Stitch! e Lilo & Stitch 2 - Che disastro Stitch!, oltre alla serie televisiva dedicata ai personaggi.

Lilo & Stitch 2 sarà una storia inedita

Oltre ad aver scritto la sceneggiatura del nuovo capitolo, Sanders è anche la storica voce di Stitch, personaggio che ha interpretato sia nella versione animata sia in quella live-action. La produzione del sequel entrerà presto nel vivo, con le riprese previste entro la fine dell’anno.

Lilo & Stitch - Sfondo

Il remake live-action si è rivelato un successo al botteghino, superando il miliardo di dollari di incassi a livello mondiale. Un risultato trainato sia dalle famiglie sia dai fan del film originale.

Secondo le prime informazioni, il nuovo film proporrà una storia completamente inedita e non sarà un adattamento diretto dei sequel animati già esistenti.