Toy Story 5: ecco perché Jessie è l’erede perfetta di Woody

Da quando è stato annunciato che Jessie sarebbe stata la nuova protagonista in Toy Story 5, molti fan della saga si sono dimostrati dubbiosi.

Eppure, dopo la conclusione del percorso di Woody in Toy Story 4 e dopo aver visto il quinto capitolo, possiamo affermare con certezza che Jessie è stata la scelta ideale per raccoglierne l'eredità.

Jessie è nata per essere una leader

Nel corso della saga, Jessie non è mai stata una semplice comprimaria. Fin dal suo debutto in Toy Story 2, la cowgirl ha mostrato spirito d'iniziativa e una forte personalità, tanto da risultare spesso determinante nelle direzioni prese dal gruppo.

A differenza di altri personaggi che seguono semplicemente le direttive di Woody, Jessie ha spesso dimostrato di avere una propria visione delle cose e di saper badare a se stessa.

Conosce il valore dell'essere un giocattolo meglio di chiunque altro

Uno degli aspetti più profondi del personaggio di Jessie è il suo passato. La celebre sequenza dedicata alla sua storia in Toy Story 2 racconta il dolore dell'abbandono e la paura di essere dimenticati, temi che rappresentano il cuore emotivo dell'intera saga.

Toy Story 5 - Sfondo

A differenza di molti altri giocattoli, Jessie ha vissuto sulla propria stoffa ciò che accade quando il legame con il proprio bambino si spezza. Questa esperienza l'ha resa più consapevole del reale valore di una relazione tra giocattolo e bambino.

Woody non può più tornare sui suoi passi

La conclusione di Toy Story 4 ha segnato un punto di svolta per Woody. Dopo aver dedicato tutta la sua esistenza al servizio dei bambini, il personaggio ha scelto un percorso diverso, chiudendo un arco narrativo costruito nel corso di quattro film.

Riportarlo al centro della storia rischierebbe di indebolire il significato di quella scelta.

Toy Story 5 ha chiarito le idee: Jessie non è Woody

Jessie non è come Woody, ed è proprio questo uno dei suoi maggiori punti di forza. Mentre Woody tende a essere riflessivo e prudente, Jessie è impulsiva ed energica, e questo può portare gli autori a esplorare nuove dinamiche del gruppo.

Dopotutto, basta guardare Toy Story 5 per rendersene conto: Jessie è la protagonista perfetta per aprire un nuovo ciclo del franchise e, anche se Woody sarà sempre nei nostri cuori, la strada è quella giusta.