Toy Story, la classifica definitiva: qual è il migliore di sempre?

Sono passati più di trent’anni dall’uscita del primo Toy Story, eppure la celebre saga Pixar continua a conquistare pubblico e critica: Toy Story 5 nel weekend di debutto ha incassato globalmente oltre 312 milioni di dollari.

Un risultato straordinario non solo per la sua longevità, ma anche per la continuità qualitativa dei suoi film.

Ogni capitolo ha saputo raccontare storie coinvolgenti, affrontando temi universali come l’amicizia, la solitudine, il cambiamento e la paura dell'abbandono. Ecco una classifica dei cinque film principali della saga, dal meno convincente al più iconico.

5. Toy Story 4 (2019)

La storia di Toy Story 4 segue Woody durante un viaggio che lo porterà a interrogarsi sul proprio ruolo e sul significato della sua missione.

Pur essendo un film visivamente appagante e ricco di significato, non è riuscito ad incidere quanto i restanti film della saga, con diversi fan che avrebbero preferito la chiusura del franchise con il finale del terzo capitolo. Tutto sommato non è un brutto film, semplicemente è "sfortunato" a competere con dei colossi e con le aspettative che questi hanno creato nel pubblico. Consigliato Toy Story 5: ecco perché Jessie è l’erede perfetta di Woody Leggi ora

Toy Story 4 - Sfondo

4. Toy Story 5 (2026)

Il quinto capitolo introduce una delle tematiche più attuali della saga: il rapporto tra i bambini e la tecnologia. I giocattoli si trovano infatti a confrontarsi con tablet e dispositivi elettronici, simbolo di un’epoca in cui il gioco tradizionale sembra avere sempre meno spazio.

Sebbene la trama riproponga alcuni elementi già visti nei precedenti film, il racconto riesce comunque a offrire momenti divertenti e spunti di riflessione molto interessanti. Non rimarrà nella storia dell'animazione come i primi tre, ma ci ha riempito il cuore come solo Toy Story sa fare.

3. Toy Story 2 (1999)

Considerato da molti uno dei migliori sequel d’animazione mai realizzati, Toy Story 2 amplia l’universo della serie con una trama particolarmente emozionante. Quando Woody viene rubato da un collezionista, Buzz e gli altri giocattoli partono per una missione di salvataggio.

Il film introduce personaggi fondamentali come Jessie e offre uno dei villain più interessanti della saga, Stinky Pete, le cui motivazioni risultano sorprendentemente complesse.

Per comprendere quanto siano solide le basi poste in questo film, basti pensare alla scelta di rendere Jessie il nuovo leader del gruppo in Toy Story 5.

Toy Story 2 - Woody & Buzz alla riscossa - Sfondo

2. Toy Story 3 (2010)

Per molti spettatori, Toy Story 3 e il suo finale perfetto sarebbero dovuti essere la chiusura della saga.

Il film affronta il delicato momento in cui Andy cresce e si prepara a lasciare la propria infanzia alle spalle.

Attraverso sequenze particolarmente emozionanti, la pellicola esplora il legame tra i giocattoli e il loro proprietario, riuscendo a commuovere sia i più giovani sia gli adulti che erano cresciuti insieme ai protagonisti.

1. Toy Story (1995)

Toy Story non è stato soltanto un enorme successo cinematografico, ma anche una rivoluzione tecnologica che ha segnato l’inizio dell’era dell’animazione digitale in computer grafica.

La storia dell’amicizia tra Woody e Buzz Lightyear, nata inizialmente da rivalità e gelosia, è diventata un classico senza tempo. Dietro l’avventura dei giocattoli che prendono vita si nasconde un racconto profondo su quel bisogno primordiale di "avere un amico in te".

Nel complesso, tra innovazioni cinematografiche e una storia che non finirà mai di appassionarci, è il migliore del franchise e uno dei migliori film d'animazione di sempre.