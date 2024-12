Con l'arrivo del Winter Celebration, i giocatori di Marvel Rivals potranno immergersi in modalità speciali a tempo limitato e sbloccare incredibili premi cosmetici. Ma le sorprese non finiscono qui! A partire dal 20 dicembre, il gioco si arricchisce con il Jeff’s Winter Splash Festival, un evento imperdibile che garantisce divertimento e ricompense per tutti i partecipanti.

Il teaser ufficiale pubblicato sul profilo X del titolo anticipa l'arrivo di nuovi costumi natalizi per eroi amati come Groot e Rocket Raccoon. Il Winter Celebration non andrà ad offrire solamente nuove attività ed elementi estetici, ma ci accompagnerà verso l’inizio della Stagione Uno, prevista per gennaio 2025 (per saperne di piu,clicca qui).

Marvel Rivals 1

Il Winter Celebration porta con sé sfide uniche, ricompense esclusive e contenuti imperdibili per tutti i fan. Dal 16 dicembre, Marvel lancia anche il Marvel Rivals Infinity Comic, una nuova serie a fumetti digitale disponibile su Marvel Unlimited. E non è tutto! i sottoscrittori avranno diritto a uno spray speciale, “Unlimited Appetite”, dedicato a Jeff the Land Shark. Per ricevere il codice di riscatto, assicurati di essere iscritto a Marvel Unlimited entro il 25 dicembre. I codici saranno distribuiti tramite l’app a partire dal 3 gennaio 2025.

Marvel Rivals introduce Skin Natalizie del Winter Celebration

Ma non sono solo i regali a rendere il natale unico! Non è forse l'atmosfera natalizia a rendere magico questo periodo? Proprio per questo Marvel Rivals decide di immergere i giocatori all'interno del Winter Celebration. Ecco cosa vedremo:

Jeff the Land Shark – Cuddly Fuzzlefin

Jeff indossa una sciarpa gialla, occhialoni da sci viola, morbide cuffie e stivali bianchi, il tutto completato da una adorabile giacca nera. Un Jeff più adorabile di quanto potessimo aspettarci!

Marvel Rivals Jeff

Venom – Winter Celebration

Il simbiote rivoluziona il suo look per queste vacanze! Adesso Venom si presenta uin un colore celeste glaciale, con spuntoni che sostituiscono i suoi tentacoli, Un look che si può descrivere solamente come "cool"!

Marvel Rivals Venom

Groot – Winter Celebration

Groot riceve un makeover natalizio, trasformandosi in un albero di Natale vivente e letale. Lucine di natale, una stella sulla testa e un barbone da Babbo Natale rivoluzionano totalmente questo personaggio.

Marvel Rivals Groot

Magik – Winter Celebration

Magik si presenta con stivali da sci, pantaloni azzurri, una giacca bianca e arancione con cappuccio peloso e occhialoni da sci neri.

Marvel Rivals Magik

Rocket Raccoon – Winter Celebration

Per celebrare le festività, Rocket adotta un look semplice ma raffinato. Il suo cappello di Babbo Natale e la giacca rosso-bianca si abbinano perfettamente ai dettagli natalizi presenti sulla sua arma, per un tocco di autentico spirito festivo.