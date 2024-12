Marvel Rivals: tutti i dettagli sulla nuova stagione

Il direttore creativo di Marvel Rivals , Guangyun Chen, ha svelato da poco alcuni dettagli dettagli sui futuri piani stagionali del popolare shooter 6v6. Dopo un'introduttiva "season zero", Marvel Rivals è pronto ad ingranare a partire da gennaio 2025, introducendo nuovi personaggi e team-up.

A partire da un non meglio identificato gennaio 2025, Marvel Rivals vivrà una season diversa ogni tre mesi. Durante l'inizio e la metà di ogni stagione, il titolo riceverà nuovi aggiornamenti, con l'introduzione di personaggi che si uniranno al roster e di nuove storie tematiche e relative mappe.

Tra le novità più importanti annunciate per queste nuove stagioni, i devs promettono l'introduzione di nuovi team-up in Marvel Rivals. Gli aggiornamenti non si fermeranno solo all'introduzione di nuovi team-up, ma anche all'aggiornamento di quelli esistenti, offrendo “ancora più possibilità di gioco” nelle future stagioni.