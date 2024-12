Pietre Miliari – SWTOR Merita la Tua Attenzione

Prosegue la nostra rubrica Pietre Miliari, dedicata ai videogiochi che hanno lasciato un'impronta indelebile nel panorama videoludico, sia che abbiano ricevuto l'apprezzamento che meritavano, sia che siano stati sottovalutati. Dopo l'articolo su Halo 3: ODST, è il momento di parlare di un altro titolo a cui sono particolarmente affezionato: Star Wars: The Old Republic. Questo MMORPG offre un'esperienza unica, immergendo i giocatori nei mondi e nei personaggi di Star Wars in un modo mai visto prima.

Lanciato da BioWare nel 2011 e recentemente passato sotto la gestione di Broadsword, spesso considerata il "rifugio" degli MMORPG prima di entrare in fase di manutenzione, il futuro di Star Wars: The Old Republic solleva molte domande. Sarà davvero questo il suo destino? Approfondiamo la questione!

Cosa rende SWTOR speciale?

Parliamo di un titolo di una certa età, che è riuscito a mantere una player-base di tutto rispetto seppur con i suoi up and down. Ma qual è il cavallo di battaglia del titolo?

Otto storie uniche e scelte importanti

Una delle caratteristiche più apprezzate di Star Wars: The Old Republic è senza dubbio la sua narrativa. Nonostante si tratti di un MMORPG, gli sviluppatori hanno deciso di adottare un approccio più orientato verso il genere RPG, offrendo un'esperienza profondamente immersiva. Il gioco presenta ben 8 storie uniche, tutte accessibili gratuitamente, suddivise equamente tra la Repubblica e l'Impero. Questo consente ai giocatori di esplorare due fazioni nettamente diverse, ognuna con la propria identità e filosofia.

SWTOR fazioni

I dialoghi sono scritti con grande attenzione e ogni scelta compiuta dal giocatore ha un impatto tangibile sulla trama e sulle relazioni con gli altri personaggi. Che si tratti di un Imperial Agent devoto alla causa dell'Impero, costantemente impegnato a prendere decisioni in favore di questa ideologia, o di un ex schiavo alieno sensibile alla Forza che, diventato Sith, si ritrova a lottare per il Lato Chiaro, ogni scelta arricchisce l'esperienza. Sebbene tali decisioni spesso non modifichino radicalmente la trama principale, rimangono una componente fondamentale del gameplay, conferendo al titolo una rigiocabilità e una profondità rara per un MMORPG.

Espansioni

SWTOR Jedi

Star Wars: The Old Republic è attualmente disponibile in modalità free-to-play, con la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile al costo di 13€. Acquistando anche una sola mensilità, i giocatori sbloccheranno tutte le espansioni rilasciate fino a quel momento, rendendo l'abbonamento un investimento minimo rispetto alla vasta quantità di contenuti che il gioco offre. Al momento, il titolo include sei espansioni, ognuna delle quali arricchisce sensibilmente l'universo di gioco:

Rise of the Hutt Cartel: introduce un nuovo pianete, Makeb, e approfondisce egregiamente il Cartello della famiglia Hutt.

Shadow of Revan: percorreremo un'avventura incentrata sull'iconico Revan, che sta cercando di unire le forza dell'Impero e della Repubblica per una causa oscura e pericolosa.

Knights of the Fallen Empire: affronteremo l'Impero Zakuul e il loro temutissimo leader, Valkorion, considerato tra i piu potenti dei personaggi non canonici del brand.

Knights of the Eternal Throne: diretto proseguio dell'espansione precedente.

Onslaught: sigla il ritorno del conflitto tra Repubblica e Impero che si erano precedentemente alleati contro il temuto Valkorion.

Legacy of the Sith: assisteremo al ritorno di personaggi molto importanti nella storia del gioco.

Ogni espansione introduce un ricco pacchetto di contenuti, tra cui nuove missioni, mondi inediti, dungeon e operations, ovvero i raid tipici di questo genere videoludico.

Il Gameplay

SWTOR Imperial Fleet

Il gameplay di Star Wars: The Old Republic è costruito attorno a una struttura MMO classica, ma con meccaniche affinate per soddisfare sia i giocatori solitari che quelli orientati al multiplayer. Il sistema di combattimento è basato su abilità attivabili in tempo reale, con rotazioni di abilità che richiedono strategia e tempismo. Ogni classe dispone di due specializzazioni avanzate, ciascuna con alberi di abilità che consentono di personalizzare il proprio stile di gioco, sia per il ruolo di danno, supporto o tank.

L'esplorazione si sviluppa attraverso una vasta mappa galattica, che include pianeti ricchi di biomi distintivi e hub sociali. Le missioni si dividono tra attività principali, secondarie e contenuti ripetibili, come i Flashpoint (dungeon istanziati) e le Operations (raid a più fasi), progettati per gruppi di giocatori che cercano sfide di alto livello. Per il PvP, sono disponibili Warzones (battaglie strutturate), Galactic Starfighter (combattimenti spaziali) e duelli aperti nelle zone apposite.

L’interfaccia utente è completamente personalizzabile, consentendo ai giocatori di organizzare barre delle abilità, indicatori di stato e mappe in base alle proprie preferenze. Anche il crafting e l’economia di gioco rivestono un ruolo fondamentale, con un sistema di professioni che permette di creare equipaggiamenti, modifiche e consumabili da utilizzare o vendere nel mercato galattico.

Un Gioco che Rispetta il tuo Tempo

SWTOR Imperial Agent

Un aspetto che distingue il gioco è la sua gestione del tempo dedicato dai giocatori. Il sistema di progressione è progettato per essere flessibile, evitando la necessità di una presenza quotidiana costante. I contenuti non sono bloccati da rigidi calendari o scadenze, permettendo ai giocatori di accedere alle attività principali senza la pressione di "stare al passo".

Il design del titolo favorisce sia coloro che scelgono di dedicarsi al gioco come esperienza principale sia chi preferisce approcciarlo in modo più sporadico. Il sistema di progressione e le meccaniche di accesso ai contenuti sono strutturati per consentire un ritorno fluido dopo una pausa, senza penalizzazioni o barriere, garantendo che il giocatore possa riprendere esattamente da dove aveva lasciato.

Questo approccio user-friendly si riflette anche in una struttura dei contenuti scalabile: sia le attività individuali che quelle di gruppo rimangono accessibili e rilevanti, indipendentemente dal livello di impegno. Una scelta tecnica che mette il giocatore al centro, eliminando la frustrazione legata alla perdita di progressi o opportunità.

Aggiornamenti

SWTOR creazione personaggio

Nonostante i suoi anni, Star Wars: The Old Republic continua a ricevere aggiornamenti regolari sotto la gestione di Broadsword, dimostrando che il gioco è ancora vivo e ben supportato. Gli update più recenti, come l'Update 7.6, hanno portato miglioramenti sia grafici che tecnici, oltre a nuovi contenuti per i giocatori.

La community, seppur non gigantesca, si mantiene attiva e salubre, grazie a una base di fan appassionati e al continuo supporto dello sviluppatore, che si impegna a garantire un'esperienza di gioco moderna e coinvolgente. È un titolo che, nonostante l'età, resta una scelta valida per chi ama l'universo di Star Wars e il genere MMO.

Conclusione