MaXXXine: quando esce in Italia? Ecco la nuova data d’uscita

La data d'uscita italiana de l terzo attesissimo capitolo della X trilogy firmata dal regista Ti West è stata posticipata da Lucky Red e Universal Picture. MaXXXine, infatti, non sarà più disponibile in sala a partire dal 21 agosto come inizialmente previsto.

Ma fan della trilogia non disperate! Come per compensare al "disagio" di questo piccolo posticipo Lucky Red ed Universal Picture hanno organizzato una serie di eventi speciali per celebrare l'uscita del film e per ringraziare il pubblico.