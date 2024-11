Gli Incredibili 3 è ufficiale: l’annuncio del D23 a distanza di 20 anni dal primo film

Il primo film de Gli Incredibili è uscito nel 2004, conquistando l' Oscar come Miglior Film d'Animazione . Il sequel, arrivato nei cinema nel 2018, è rimasto il film Pixar con il maggior incasso fino all'uscita di Inside Out 2 questa estate, che ha superato ogni record al botteghino.

Il cast vocale originale de Gli Incredibili sarà guidato ancora una volta da Craig T. Nelson nel ruolo di Bob, nonché Mr. Incredibile, e Holly Hunter come Helen, per i nemici Elastigirl .

Il regista Brad Bird, che presta anche la voce al personaggio iconico di Edna Mode, aveva dichiarato a Deadline nel 2018 che, pur non escludendo la possibilità di un terzo capitolo, non era ancora nei suoi piani: "È come se, dopo aver nuotato nell’oceano per un mese, l'ultima cosa che vuoi fare è un altro tuffo. Ho bisogno di fare qualcos'altro per un po', e poi vedremo cosa ci riserva il futuro".