Mission Impossible 7: ecco il primo trailer ufficiale

Già presente alle anteprime in sala di Top Gun: Maverick, è appena sbarcato online il primo trailer ufficiale di Mission Impossible 7, che avrà come titolo italiano Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno.

Il primo trailer ufficiale in italiano di Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno

Presentato da Paramount e Eagle Pictures, il settimo e penultimo film della famosa saga non ha una sinossi ufficiale a noi nota, ma vede come protagonista ancora una volta Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt in giro per il mondo e alla regia ancora Christopher McQuarrie. In questo primo trailer vediamo l’agente speciale coinvolto in tante scene action come al solito spericolate e spettacolari, alcune di queste girate anche in città Italiane quali Roma e Venezia. Nel filmato un ruolo centrale lo ha Henry Czerny nei panni di Eugene Kittridge, ovvero il villain della prima avventura diretta da Brian De Palma.

Nel cast di Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno troviamo, oltre il sopra citato Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff, Esai Morales, Henry Czerny, Rob Delaney, Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss, Charles Parnell, Greg Tarzan Davis, Frederick Schmidt.

Mission Impossible Dead Reckoning – Parte Uno, al momento, ha una data d’uscita fissata al 14 luglio 2023.