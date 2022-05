Thor: Love and Thunder, il nuovo trailer ufficiale svela il villain

I Marvel Studios escono allo scoperto con una nuova locandina ed un nuovo trailer di Thor: Love and Thunder. Il prossimo film del Marvel Cinematic Universe incentrato su Thor, il Dio del Tuono, uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 6 luglio.

Il trailer ufficiale di Thor: Love and Thunder

Il film vede Thor alla ricerca della pace interiore, ma durante il suo ritiro, un killer galattico noto come Gorr il macellatore di Dei, il cui unico scopo è l’estinzione degli dei, semina il terrore. Per combattere la minaccia, Thor chiede aiuto alla Regina Valkyria, Korg e l’ex fidanzata Jane Foster, che nel frattempo è riuscita a brandire il suo martello magico, il Mjolnir, diventando La Potente Thor. Insieme intraprendono un’avventura cosmica nel tentativo di fermare il Macellatore di Dei prima che sia troppo tardi.

Già nel primo teaser del film abbiamo avuto la possibilità di dare uno sguardo ad un Thor alla ricerca di sé stesso e al ritorno di Jane Foster nei panni de La Potente Thor, ma questo nuovo trailer ci permette di osservare la new entry nel cast dell’MCU, Christian Bale, nei panni del nuovo villain Gorr il Macellatore di Dei.

Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale)

Thor: Love and Thunder sarà diretto ancora una volta da Taika Waititi, già alla regia in Thor: Ragnarok, che si occuperà anche della sceneggiatura insieme a Jennifer Kaytin Robinson. Nel cast potremo rivedere Chris Hemsworth, ed insieme a lui anche Tessa Thompson, Natalie Portman, Chris Pratt, Matt Damon e Sam Neill, mentre sarà la prima volta all’interno del Marvel Cinematic Universe per Christian Bale e Russell Crowe.