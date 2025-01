Monster Hunter Wilds: cambiano i requisiti minimi per PC

Il nuovo titolo di casa Capcom ha da subito lasciato un po' perplessi i player di Monster Hunter a causa dei requisiti troppo alti che erano previsti per giocare Monster Hunter a qualità decenti. Addirittura molti hanno provato a testare i limiti dei propri computer durante la beta arrivando a dichiarare di "dover potenziare build create dopo l'uscita delle schede video serie 4000".

Capcom ha ricevuto critiche per le prestazioni durante la open beta, in cui i giocatori con hardware di fascia medio-bassa, inclusa la RTX 3060, hanno riscontrato difficoltà.

Caccia al Mizutsune su Monster Hunter

Nonostante la potenza del RE Engine, che muove tutti i videogiochi Capcom, sembra che per la release finale del gioco ci sarà ancora altro lavoro da fare in modo da rendere il prossimo e attesissimo capitolo della saga il più accessibile possibile in termini di requisiti minimi e raccomandati, cosa che ci viene confermata dall'account ufficiale tedesco di Monster Hunter su X, che ha inoltre annunciato la possibilità di lanciare uno strumento di benchmark standalone per PC.

Requisiti grafici per Monster Hunter Wilds

Attualmente, per giocare a Monster Hunter Wilds Capcom consiglia come scheda video una Nvidia GTX 1660 Super o una AMD Radeon RX 5600 XT per ottenere 30 FPS a 1080p, con risoluzione interna di 720p e grafica migliorata tramite DLSS o FSR, utilizzando le impostazioni grafiche più basse.

Mentre le impostazioni raccomandate per raggiungere 1080p a 60 FPS con tecnologie di upscaling e Frame Generation attive includono GPU come RTX 2070 Super, RTX 4060 o AMD RX 6700 XT. Tuttavia, solo la RTX 4060 supporta Nvidia Frame Generation, mentre le altre schede si affidano a FSR 3, che nella beta ha mostrato varo artefatti di ghosting.

Anteprima di una caccia su Monster Hunter